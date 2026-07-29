O comércio do Centro e dos bairros de Jundiaí se prepara para o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (9). E, para atender os consumidores, na véspera, sábado (8), o primeiro do mês após o quinto dia útil, as lojas poderão atender até as 18h, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).

Para Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL, além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas na primeira data comemorativa do segundo semestre, o horário estendido tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.

“Esse é o momento de os lojistas destacarem os produtos para esta data em suas vitrines, montar kits de presentes, divulgar suas ofertas em redes sociais e aplicativos, fazer parcerias e diversificar as formas de pagamento. Os setores de gastronomia e hotelaria também devem se beneficiar com a data”, destaca Maltoni.