O comércio do Centro e dos bairros de Jundiaí se prepara para o Dia dos Pais, celebrado no próximo domingo (9). E, para atender os consumidores, na véspera, sábado (8), o primeiro do mês após o quinto dia útil, as lojas poderão atender até as 18h, conforme a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT).
Para Edison Maltoni, presidente do Sincomercio e da CDL, além de representar uma boa oportunidade para os comerciantes aumentarem suas vendas na primeira data comemorativa do segundo semestre, o horário estendido tem o objetivo de oferecer mais tempo de compra aos consumidores.
“Esse é o momento de os lojistas destacarem os produtos para esta data em suas vitrines, montar kits de presentes, divulgar suas ofertas em redes sociais e aplicativos, fazer parcerias e diversificar as formas de pagamento. Os setores de gastronomia e hotelaria também devem se beneficiar com a data”, destaca Maltoni.
Expectativa
Farmácias e perfumarias; lojas de vestuário, calçados e tecidos; acessórios (meias, cinto, óculos, carteira e relógio); eletrônicos e eletrodomésticos; e móveis e decoração estão entre os itens que devem ser mais procurados. A estimativa é de que o tíquete médio seja entre R$ 180 e R$ 200.
“Nossa expectativa é que tanto as comemorações quanto os presentes tragam uma movimentação importante para o comércio. Quanto às vendas, a expectativa é de um crescimento em torno de 1% em relação ao ano anterior”, afirma Edison Maltoni.
Concurso de Vitrines
O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e Região (Sincomercio) e a Câmara de Dirigentes Lojistas de Jundiaí (CDL) também estão com inscrições abertas para o Concurso de Vitrines que terá premiação em dinheiro. As inscrições podem ser realizadas por meio do formulário: https://forms.gle/3grVb2Ru97W4pniA9
A iniciativa tem como objetivo incentivar os comerciantes a investirem na apresentação de suas lojas, tornando o comércio mais atrativo para os consumidores durante uma das principais datas do varejo no segundo semestre. Além do reconhecimento, o concurso contará com premiação em dinheiro para a vitrine vencedora.
As vitrines serão avaliadas por uma comissão julgadora, que levará em consideração critérios como criatividade, harmonia, originalidade, comunicação visual e relação com o tema do Dia dos Pais.