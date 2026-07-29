A partir da próxima semana, os moradores de Jundiaí que receberem a fatura de água e esgoto da DAE vão notar uma mudança importante: a conta passará a ter um novo layout. A alteração começa a ser implantada em agosto para atender às exigências da legislação da Reforma Tributária e não altera, neste momento, os valores das tarifas nem a forma de cobrança dos serviços.

A adequação atende à Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária e determina que as empresas de saneamento básico adotem a NFAg (Nota Fiscal de Água e Saneamento). Com isso, a DAE passa a emitir a fatura no novo padrão exigido pela legislação federal, trazendo mais transparência às informações tributárias.

Entre as novidades, a fatura passa a apresentar de forma mais detalhada as informações tributárias relacionadas aos serviços de abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto. O novo modelo também conta com um QR Code para consulta da nota fiscal eletrônica.