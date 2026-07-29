A partir da próxima semana, os moradores de Jundiaí que receberem a fatura de água e esgoto da DAE vão notar uma mudança importante: a conta passará a ter um novo layout. A alteração começa a ser implantada em agosto para atender às exigências da legislação da Reforma Tributária e não altera, neste momento, os valores das tarifas nem a forma de cobrança dos serviços.
A adequação atende à Lei Complementar nº 214/2025, que regulamenta a Reforma Tributária e determina que as empresas de saneamento básico adotem a NFAg (Nota Fiscal de Água e Saneamento). Com isso, a DAE passa a emitir a fatura no novo padrão exigido pela legislação federal, trazendo mais transparência às informações tributárias.
Entre as novidades, a fatura passa a apresentar de forma mais detalhada as informações tributárias relacionadas aos serviços de abastecimento de água, coleta e afastamento de esgoto. O novo modelo também conta com um QR Code para consulta da nota fiscal eletrônica.
Para o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão, a mudança reforça o compromisso da empresa com a transparência e o cumprimento da legislação. “Essa adequação atende às novas exigências legais e tem como objetivo tornar a fatura mais clara para o cliente, com a inclusão das informações fiscais obrigatórias. Todas as alterações seguem determinações da legislação federal. A implantação do novo modelo de fatura não altera, neste momento, as tarifas nem a forma de cobrança dos serviços. A DAE segue comprometida em manter seus clientes informados, garantindo uma comunicação clara e um atendimento próximo à população”, afirmou.
Em caso de dúvidas sobre a nova fatura, os clientes podem entrar em contato com a Central de Relacionamento da DAE pelo telefone 0800 0133 155. O atendimento é gratuito, funciona 24 horas por dia.