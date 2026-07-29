A Prefeitura de Jundiaí segue empenhada em encontrar soluções para melhorar as condições dos pontos de parada de ônibus na rodovia Geraldo Dias (SP-332). A iniciativa busca oferecer mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários do transporte coletivo que utilizam diariamente o trecho.
Embora a rodovia seja administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP), os pontos também atendem linhas do transporte coletivo municipal, além das linhas intermunicipais.
Atenta às solicitações da população, a prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), iniciou diálogo com o órgão estadual para construir uma solução conjunta que permita a modernização da infraestrutura.
Como resultado das tratativas entre as equipes técnicas, o município elaborou estudos preliminares com propostas de adequação dos pontos de parada, conforme orientação recebida durante as reuniões realizadas com o DER/SP. O material foi encaminhado ao órgão para análise de viabilidade técnica.
Na continuidade das discussões, o DER/SP informou que qualquer intervenção na faixa de domínio da rodovia depende da apresentação de projetos executivos completos, elaborados de acordo com as normas técnicas exigidas para as rodovias estaduais. A prefeitura respeita esse posicionamento e reconhece a competência do órgão estadual na condução desse processo.
A Administração Municipal destaca que os estudos apresentados tinham caráter inicial e foram desenvolvidos exclusivamente para subsidiar as discussões técnicas entre os órgãos públicos. O objetivo sempre foi colaborar para acelerar a busca por uma solução que beneficie a população, respeitando todas as exigências legais e os procedimentos necessários para a aprovação das intervenções.
Mesmo não sendo responsável pela gestão da rodovia Geraldo Dias, a prefeitura mantém seu compromisso com a melhoria da mobilidade e da qualidade do transporte público. Por isso, colocou sua equipe técnica à disposição do DER/SP para colaborar na elaboração dos projetos e contribuir para que as intervenções possam ser executadas o mais breve possível.