A Prefeitura de Jundiaí segue empenhada em encontrar soluções para melhorar as condições dos pontos de parada de ônibus na rodovia Geraldo Dias (SP-332). A iniciativa busca oferecer mais segurança, conforto e acessibilidade aos usuários do transporte coletivo que utilizam diariamente o trecho.

Embora a rodovia seja administrada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER/SP), os pontos também atendem linhas do transporte coletivo municipal, além das linhas intermunicipais.

Atenta às solicitações da população, a prefeitura, através da Secretaria de Mobilidade e Transporte (SMMT), iniciou diálogo com o órgão estadual para construir uma solução conjunta que permita a modernização da infraestrutura.