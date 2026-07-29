29 de julho de 2026
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TRÂNSITO

Usar celular ao volante pode gerar três tipos de multa

Governo do Estado de São Paulo
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Governo de SP
Dirigir falando ao telefone celular é infração média, enquanto manusear e teclar ao volante configura infração gravíssima
Dirigir falando ao telefone celular é infração média, enquanto manusear e teclar ao volante configura infração gravíssima

Usar celular ao volante é uma infração de trânsito, mas as consequências para quem comete essa irregularidade varia de acordo com a forma como o aparelho é utilizado.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê três tipos diferentes de infração de trânsito envolvendo o celular.

Confira os tipos de infração e as penalidades:

  • Dirigir veículo utilizando o celular (falando, mesmo que com fones de ouvido): infração média. Quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16;
  • Dirigir veículo segurando o celular (mantendo o celular em uma das mãos): infração gravíssima. Sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47;
  • Dirigir veículo manuseando o celular (teclando): infração gravíssima. Sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47.

De acordo com o Detran-SP, houve queda de 18,6% no número de multas lavradas no estado pelo uso do celular no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2025.

Veja o número de multas por modalidade de infração:

Riscos de acidentes

Estudos mostram que o celular afeta a concentração ao volante e faz com que o motorista perca seu campo de visão, que deve ser total quando dirige. Isso acaba trazendo mais riscos de acidentes.

Por isso, o Detran-SP recomenda que o motorista utilize o celular quando estiver com o veículo estacionado e com o motor desligado.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso do celular ao volante aumenta em 400% o risco de sinistros no trânsito. Além disso, dirigir mexendo no celular é tão perigoso quanto conduzir um veículo após a ingestão de bebida alcoólica.

Já a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) informa que digitar mensagem ao volante a uma velocidade de 80 km/h equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros.

Outro estudo mostra que o envio de mensagens pelo smartphone pode retardar a reação do motorista em 35%, segundo a instituição inglesa RAC Foundation.

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