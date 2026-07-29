Usar celular ao volante é uma infração de trânsito, mas as consequências para quem comete essa irregularidade varia de acordo com a forma como o aparelho é utilizado.
O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê três tipos diferentes de infração de trânsito envolvendo o celular.
Confira os tipos de infração e as penalidades:
- Dirigir veículo utilizando o celular (falando, mesmo que com fones de ouvido): infração média. Quatro pontos na CNH e multa de R$ 130,16;
- Dirigir veículo segurando o celular (mantendo o celular em uma das mãos): infração gravíssima. Sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47;
- Dirigir veículo manuseando o celular (teclando): infração gravíssima. Sete pontos na CNH e multa de R$ 293,47.
De acordo com o Detran-SP, houve queda de 18,6% no número de multas lavradas no estado pelo uso do celular no primeiro semestre do ano em comparação com o mesmo período de 2025.
Veja o número de multas por modalidade de infração:
Riscos de acidentes
Estudos mostram que o celular afeta a concentração ao volante e faz com que o motorista perca seu campo de visão, que deve ser total quando dirige. Isso acaba trazendo mais riscos de acidentes.
Por isso, o Detran-SP recomenda que o motorista utilize o celular quando estiver com o veículo estacionado e com o motor desligado.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o uso do celular ao volante aumenta em 400% o risco de sinistros no trânsito. Além disso, dirigir mexendo no celular é tão perigoso quanto conduzir um veículo após a ingestão de bebida alcoólica.
Já a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego (Abramet) informa que digitar mensagem ao volante a uma velocidade de 80 km/h equivale a dirigir com os olhos vendados por um percurso de até 100 metros.
Outro estudo mostra que o envio de mensagens pelo smartphone pode retardar a reação do motorista em 35%, segundo a instituição inglesa RAC Foundation.