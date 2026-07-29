Estudo do Centro de Estudos em Economia do Crime (Ceec) da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) mostra que o número de ocorrências de roubos e furtos de motocicletas e motonetas no estado de São Paulo diminuiu 11,6%, caindo de 38.048 em 2024 para 33.621 em 2025. Em Jundiaí, a redução foi ainda maior, de 29,7%, a mais expressiva entre os 30 municípios com mais casos.

O estudo tem como objetivo fornecer uma análise detalhada dos dados sobre estes delitos, identificando tendências, padrões e áreas de maior incidência, a fim de auxiliar na compreensão e no combate de tais crimes.

“Devido a crescente utilização de motocicletas e motonetas como meio de transporte no país, torna-se imperativo o acompanhamento da evolução dos índices de criminalidade, visando a adoção de medidas preventivas e estratégias de segurança mais eficazes”, afirma o coordenador do estudo, professor Erivaldo Vieira.