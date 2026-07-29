Poucos meses depois de ver o título escapar e terminar com o vice-campeonato mundial, o jundiaiense Pedro Henrique Perez Scholten transformou a frustração em combustível. Aos 17 anos, o atleta conquistou na última quinta-feira (21) uma das etapas do Campeonato Mundial de Beach Tennis, disputado em Rio Verde (GO), resultado que o levou a subir 104 posições no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF). Agora, ocupa a 458ª colocação do mundo e a 215ª do Brasil.
O desempenho consolida a evolução do jovem, que já figurava entre as principais promessas da modalidade. Em Rio Verde foram disputadas três etapas do circuito mundial, e Pedro participou de todas elas. A principal conquista veio justamente na última etapa, quando alcançou o lugar mais alto do pódio e confirmou a boa fase vivida na temporada.
Para o atleta, o título teve um significado especial por representar a superação de um período de dúvidas ao longo do ano. “Conquistar o título mundial em Rio Verde foi uma sensação inexplicável, ainda mais por estar ao lado da minha mãe e dos meus familiares. Quando percebi que tinha sido campeão, passaram pela minha cabeça todos os momentos de incerteza que enfrentei durante a temporada”, afirmou.
Pedro destaca que a conquista também é resultado da evolução dentro de quadra. Vice-campeão mundial na Argentina anteriormente, ele acredita que o principal avanço aconteceu no aspecto emocional. Segundo o atleta, aprender a controlar melhor as emoções durante as partidas permitiu manter o foco nos momentos decisivos e executar o plano de jogo com mais eficiência.
A competição em Goiás exigiu concentração do início ao fim. Além do alto nível técnico dos adversários, o calor intenso foi um dos fatores que mais exigiram preparo físico e mental dos participantes. Ainda assim, Pedro avalia que a estrutura do evento contribuiu para o bom desempenho dos atletas durante toda a disputa.
O momento de maior confiança surgiu antes mesmo da decisão. Na semifinal, Pedro e seu parceiro superaram uma das duplas apontadas como favoritas ao título. A vitória deu a certeza de que a campanha poderia terminar com o troféu. “Nossa dupla estava muito encaixada dentro de quadra, com um entrosamento muito bom. Aquilo me deu ainda mais confiança para acreditar que o título era possível”, contou.
A conquista representa mais um passo importante em uma trajetória iniciada ainda na adolescência. Quando foi entrevistado pelo Jornal de Jundiaí pela primeira vez, Pedro ainda comemorava o vice-campeonato mundial e falava sobre o sonho de conquistar espaço entre os principais nomes da modalidade. Meses depois, o objetivo começou a se concretizar.
O salto de 104 posições no ranking mundial demonstra o impacto do resultado. Além da ascensão internacional, o atleta também avançou no cenário nacional, reforçando a condição de um dos jovens brasileiros mais promissores do beach tennis.
Mesmo comemorando o título, Pedro evita tratar a conquista como ponto de chegada. Para ele, o resultado confirma que o caminho escolhido está correto, mas evidencia que ainda há muito espaço para evolução. O foco agora é manter a regularidade nas próximas competições e continuar somando pontos no circuito internacional.
A rotina de competições, viagens e treinamentos segue intensa. Ainda conciliando a carreira esportiva com os estudos, o jundiaiense sabe que cada torneio pode representar um novo salto na classificação mundial e uma oportunidade de enfrentar atletas mais experientes.
Aos 17 anos, Pedro já acumula resultados expressivos no currículo e amplia a presença de Jundiaí no cenário internacional do beach tennis. O título conquistado em Rio Verde reforça a maturidade competitiva do atleta e consolida uma temporada marcada por crescimento técnico e evolução nos rankings.
Com a vitória em Goiás, o jundiaiense escreve mais um capítulo importante da carreira. Se antes o vice-campeonato mundial mostrava que ele estava próximo da elite da modalidade, agora o título confirma que Pedro Henrique Perez Scholten já é uma realidade entre os jovens talentos do beach tennis brasileiro.