Poucos meses depois de ver o título escapar e terminar com o vice-campeonato mundial, o jundiaiense Pedro Henrique Perez Scholten transformou a frustração em combustível. Aos 17 anos, o atleta conquistou na última quinta-feira (21) uma das etapas do Campeonato Mundial de Beach Tennis, disputado em Rio Verde (GO), resultado que o levou a subir 104 posições no ranking da Federação Internacional de Tênis (ITF). Agora, ocupa a 458ª colocação do mundo e a 215ª do Brasil.

O desempenho consolida a evolução do jovem, que já figurava entre as principais promessas da modalidade. Em Rio Verde foram disputadas três etapas do circuito mundial, e Pedro participou de todas elas. A principal conquista veio justamente na última etapa, quando alcançou o lugar mais alto do pódio e confirmou a boa fase vivida na temporada.

Para o atleta, o título teve um significado especial por representar a superação de um período de dúvidas ao longo do ano. “Conquistar o título mundial em Rio Verde foi uma sensação inexplicável, ainda mais por estar ao lado da minha mãe e dos meus familiares. Quando percebi que tinha sido campeão, passaram pela minha cabeça todos os momentos de incerteza que enfrentei durante a temporada”, afirmou.