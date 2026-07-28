Estudantes do 2° e 3° anos do Ensino Médio da rede estadual de Jundiaí terão uma nova opção de disciplina a partir deste semestre. A Secretaria de Turismo e Viagens (Setur-SP) passa a integrar o Programa de Ensino Integral (PEI), da Secretaria da Educação (Seduc-SP), com a matéria “Caminhos do Turismo Sustentável”. A opção é válida para todos os municípios paulistas.

Estimativas da Setur-SP apontam que o turismo deve responder por quase 10% de toda a economia do estado de São Paulo em 2026. A iniciativa busca aproximar os estudantes deste mercado de trabalho e capacitá-los para um setor em expansão.

Inscrições

Os estudantes interessados em cursar a nova disciplina podem se inscrever até o dia 14 de agosto. O cadastro é realizado diretamente nas unidades de ensino durante o período do Feirão das Eletivas.

O curso