A formação é voltada a mulheres que trabalham com culinária, cozinheiras escolares da rede municipal de ensino, agricultoras familiares, mulheres atendidas por programas sociais da Prefeitura, microempreendedoras da gastronomia e da cultura nas áreas urbana e rural de Jundiaí, além daquelas que desejam iniciar um negócio no setor de alimentos.

Jundiaí recebe nos dias 3, 4 e 5 de agosto uma etapa da Cozinha Itinerante, projeto do Instituto Mpumalanga-Cultura, Tecnologia e Meio Ambiente que oferece formação gratuita em habilidades da gastronomia profissional para mulheres que atuam ou desejam empreender na área da alimentação. Ao longo dos três dias, 200 participantes terão acesso a aulas ministradas pela chef Adriana Saldanha, com foco na qualificação, geração de renda e fortalecimento do empreendedorismo feminino.

“Receber a Cozinha Itinerante em Jundiaí reforça o trabalho que o Fundo Social de Solidariedade desenvolve ao oferecer cursos gratuitos de qualificação profissional para a população. Acreditamos que a capacitação é um caminho importante para ampliar as oportunidades de trabalho, geração de renda e empreendedorismo”, destaca a diretora do Fundo Social, Cássia Carpi.

Convidadas

A etapa Jundiaí-SP da Cozinha Itinerante terá como convidada a Chef Kalymaracaya Nogueira, primeira chef de cozinha indígena do país. Ela é do povo Terena, do Mato Grosso do Sul, e mostrará a culinária dos povos originários. Participa, também, da etapa Jundiaí, a médica pediatra e especialista em neurodivergências, Dra. Raquel Del Monde, consultora do Instituto para o tema seletividade alimentar de crianças autistas em casa e no ambiente escolar.

Oficinas

Desde sua criação, a Cozinha Itinerante já capacitou cerca de 3 mil mulheres cozinheiras em municípios de sete estados brasileiros. Com a etapa de Jundiaí e outras ações previstas até outubro, o projeto deverá alcançar a marca de 4 mil atendimentos diretos de mulheres cozinheiras em 2026.