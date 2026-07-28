O Prêmio Braztoa de Sustentabilidade é promovido pela Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) e reconhece iniciativas que geram impactos positivos para os destinos turísticos nas áreas de gestão, governança, experiências turísticas e desenvolvimento das comunidades locais. A premiação é reconhecida pela ONU Turismo e, ao longo de suas 14 edições, já recebeu mais de mil iniciativas de todo o Brasil, premiando projetos que aliam inovação, preservação ambiental, desenvolvimento social e resultados concretos.

A 41ª edição da Festa da Uva e Expo Vinhos de Jundiaí foi selecionada como semifinalista do Prêmio Braztoa de Sustentabilidade 2026, uma das principais premiações do turismo brasileiro voltadas às boas práticas de sustentabilidade, reforçando o protagonismo do município na promoção de um turismo responsável, inovador e comprometido com as futuras gerações.

Entre 95 iniciativas inscritas de 18 estados brasileiros, apenas 64 projetos avançaram para a semifinal após um rigoroso processo de avaliação. A presença da Festa da Uva entre os selecionados coloca Jundiaí ao lado de experiências de referência no país e reconhece o trabalho desenvolvido para tornar um dos maiores eventos da cidade também um exemplo de responsabilidade ambiental, social e econômica.

Além de celebrar a tradição da uva, do vinho e da cultura italiana, a Festa da Uva de Jundiaí incorpora ações que estimulam a sustentabilidade em diferentes frentes. A valorização dos produtores rurais e empreendedores locais, o incentivo ao consumo de produtos da agricultura familiar, a gestão consciente dos resíduos, as ações de educação ambiental e a promoção do turismo de forma equilibrada demonstram que é possível realizar um grande evento preservando o patrimônio natural, fortalecendo a economia e gerando benefícios para toda a comunidade.

Outro diferencial que contribuiu para o reconhecimento da Festa da Uva foi o compromisso com a inclusão e a acessibilidade. A programação contou com recursos de audiodescrição para pessoas com deficiência visual, tradução em Língua Brasileira de Sinais (Libras), além da disponibilização de cadeiras de rodas e carrinhos elétricos para o deslocamento de pessoas com mobilidade reduzida. As iniciativas garantiram que visitantes com diferentes necessidades pudessem vivenciar a festa com mais autonomia, conforto e segurança, reafirmando o compromisso de Jundiaí em promover um evento cada vez mais acessível e acolhedor para todos.