O Grupo EBEG, empresa de Ribeirão Preto que atua na fabricação, importação e distribuição de embalagens, descartáveis e produtos de higiene e limpeza profissional, colocou Jundiaí na rota de expansão dos próximos anos. Para isso, a companhia, que prevê avanço de aproximadamente 50% até 2027, implantou, em abril deste ano, de um centro de distribuição em Jundiaí, com 12 mil m². Na última semana, um mutirão de contratação resultou no preenchimento de mais de 40 vagas de trabalho. Além disso, a empresa prevê a abertura de outras 30 oportunidades nos próximos dias.

A empresa vê que a logística deixa de ser apenas um suporte operacional e passa a exercer papel central na competitividade do negócio, permitindo maior agilidade nas entregas, otimização da armazenagem e aumento da eficiência na distribuição. Este movimento fortalece a estrutura comercial e cria novos pontos de apoio para o abastecimento regional, como é o caso de Jundiaí, que recebe um CD pensado para dar mais velocidade à distribuição regional.

“O atual ciclo de expansão, nesse contexto, representa mais do que crescimento de volumes. Ele consolida um modelo de desenvolvimento baseado na eficiência operacional, na inteligência de mercado, na geração de escala e no relacionamento de longo prazo, ampliando a nossa participação e sustentando o plano de crescimento”, diz Roberto Silva Eleutério, Diretor de Facilities da companhia.