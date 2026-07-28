A Associação Brasileira de Assistência às Pessoas com Câncer (Abrapec), Unidade Jundiaí, deu início, na semana passada, à entrega de cestas básicas e kits de higiene e limpeza destinados às pessoas em tratamento do câncer cadastradas pelo Departamento de Serviço Social da instituição.

E, para dar continuidade a este trabalho, a associação reforça que depende da solidariedade da comunidade. Pessoas físicas e jurídicas podem colaborar por meio da doação de alimentos, leite longa vida, fraldas geriátricas, materiais de higiene pessoal, produtos de limpeza ou contribuições financeiras. Cada gesto de solidariedade contribui para que a Abrapec continue oferecendo assistência gratuita, especializada e humanizada a quem enfrenta o câncer.

De acordo com a associação, a iniciativa tem como principal objetivo contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos assistidos e de seus familiares, oferecendo suporte às necessidades básicas durante o período de tratamento oncológico.