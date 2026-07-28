O consumo de produtos de higiene, cuidados pessoais e beleza pode movimentar R$ 1,42 bilhão na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) neste ano. A alta estimada é de 7,6% sobre os R$ 1,32 bilhão registrados no ano anterior. Considerando apenas Jundiaí, também é previsto aumento, de 5,8%, considerando a expectativa de R$ 831,7 milhões gastos neste ano ante os R$ 786,2 milhões de 2025. Os dados são do IPC Maps, estudo que estima o potencial de consumo dos municípios brasileiros a partir de bases oficiais.
Em Jundiaí, a classe A apresenta o maior avanço proporcional nos gastos com higiene e beleza, com crescimento de 30,2%, passando de R$ 88,7 milhões para R$ 115,5 milhões. As classes C e D/E também registram expansão, de 13,9% e 15,6%, respectivamente. A única retração ocorre na classe B, cujo potencial de consumo recua 7,3%, embora permaneça como a faixa de maior participação nas despesas do segmento, com previsão de R$ 345 milhões em 2026.
Na RMJ, o comportamento é semelhante. A classe A lidera o crescimento, com alta de 32,1%, seguida pelas classes C (10,2%) e D/E (7,2%). Já a classe B apresenta leve retração de 0,6%, mantendo, ainda assim, o maior volume absoluto de consumo, estimado em R$ 557,7 milhões.
O estudo também aponta expansão da rede varejista especializada em cosméticos, artigos médicos e óticas. Em Jundiaí, o número de estabelecimentos passa de 824 para 930, um acréscimo de 106 empresas, equivalente a 12,86%. Na região, o total sobe de 1.462 para 1.636 estabelecimentos, crescimento de 174 unidades (11,9%).
No país
Até o final de 2026, o setor de higiene e cuidados pessoais brasileiro deve movimentar cerca de 6,8% a mais que em 2025, totalizando R$ 258,8 bilhões, ainda segundo a Pesquisa IPC Maps. Nos cálculos, são levadas em conta despesas com artigos, como perfumes, cremes, bronzeadores, maquiagens, sabonetes, papéis higiênicos, absorventes e desodorantes, além de outros produtos para cabelo, pele, boca, unha etc.
Na liderança do ranking nacional, o estado de São Paulo responderá sozinho por R$ 66,6 bilhões das despesas; seguido por Minas Gerais com R$ 25 bilhões; Rio de Janeiro e seus R$ 17,7 bilhões; e Rio Grande do Sul com R$ 15 bilhões, praticamente empatado com a Bahia, que soma R$ 14,8 bilhões nos gastos das famílias com beleza e higiene.
Já, em ritmo moderado, a quantidade de comércio varejista — que engloba cosméticos, artigos médicos e óticas —, passou de 312.439 para 339.050 estabelecimentos.