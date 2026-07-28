O consumo de produtos de higiene, cuidados pessoais e beleza pode movimentar R$ 1,42 bilhão na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) neste ano. A alta estimada é de 7,6% sobre os R$ 1,32 bilhão registrados no ano anterior. Considerando apenas Jundiaí, também é previsto aumento, de 5,8%, considerando a expectativa de R$ 831,7 milhões gastos neste ano ante os R$ 786,2 milhões de 2025. Os dados são do IPC Maps, estudo que estima o potencial de consumo dos municípios brasileiros a partir de bases oficiais.

Em Jundiaí, a classe A apresenta o maior avanço proporcional nos gastos com higiene e beleza, com crescimento de 30,2%, passando de R$ 88,7 milhões para R$ 115,5 milhões. As classes C e D/E também registram expansão, de 13,9% e 15,6%, respectivamente. A única retração ocorre na classe B, cujo potencial de consumo recua 7,3%, embora permaneça como a faixa de maior participação nas despesas do segmento, com previsão de R$ 345 milhões em 2026.

Na RMJ, o comportamento é semelhante. A classe A lidera o crescimento, com alta de 32,1%, seguida pelas classes C (10,2%) e D/E (7,2%). Já a classe B apresenta leve retração de 0,6%, mantendo, ainda assim, o maior volume absoluto de consumo, estimado em R$ 557,7 milhões.