A Secretaria de Promoção da Saúde concluiu mais uma etapa do levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado em Jundiaí, retomado após 11 anos. Ao todo, 2.650 pessoas foram avaliadas por cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal da rede municipal, em uma ação que fornecerá um retrato atualizado das condições de saúde bucal da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).
Do total de participantes, 1.522 crianças foram avaliadas em escolas do município e 1.128 adolescentes e adultos passaram pela avaliação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), contemplando diferentes faixas etárias e regiões da cidade.
Com a conclusão da coleta de dados, todas as informações foram organizadas e encaminhadas à equipe coordenada pelo professor e sanitarista Antônio Carlos Frias, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), parceira técnica do projeto, responsável pela análise epidemiológica dos resultados.
Dentista e apoiador técnico da Saúde Bucal de Jundiaí, Giuliano Biondi explica que o levantamento epidemiológico é uma pesquisa científica que avalia as condições de saúde bucal de uma população em um determinado período. “A partir dele, é possível identificar indicadores importantes, como as principais necessidades de tratamento, o perfil da população atendida e as demandas específicas de cada território. Essas informações orientam a organização dos serviços e contribuem para que os recursos sejam aplicados de forma mais eficiente”, afirma.
“Esses resultados, por sua vez, vão subsidiar a formulação e o aprimoramento das políticas públicas de saúde bucal, permitindo que as ações sejam orientadas por uma assistência cada vez mais qualificada e resolutiva”, completa a diretora de Planejamento, Gestão e Finanças da Secretaria de Promoção da Saúde, a cirurgiã-dentista Andreia Pinto de Souza.
O estudo integra uma parceria entre a Prefeitura de Jundiaí e a Universidade de São Paulo (USP). Após a consolidação das informações, os resultados serão apresentados ao município e servirão de base para o aprimoramento das ações e dos serviços de saúde bucal ofertados à população.