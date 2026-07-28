A Secretaria de Promoção da Saúde concluiu mais uma etapa do levantamento epidemiológico de saúde bucal realizado em Jundiaí, retomado após 11 anos. Ao todo, 2.650 pessoas foram avaliadas por cirurgiões-dentistas e auxiliares de saúde bucal da rede municipal, em uma ação que fornecerá um retrato atualizado das condições de saúde bucal da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS).

Do total de participantes, 1.522 crianças foram avaliadas em escolas do município e 1.128 adolescentes e adultos passaram pela avaliação nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), contemplando diferentes faixas etárias e regiões da cidade.

Com a conclusão da coleta de dados, todas as informações foram organizadas e encaminhadas à equipe coordenada pelo professor e sanitarista Antônio Carlos Frias, da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo (FOUSP), parceira técnica do projeto, responsável pela análise epidemiológica dos resultados.