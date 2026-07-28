28 de julho de 2026
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DIA DO AGRICULTOR

Trabalho no campo impulsiona a economia e preserva as tradições

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O trabalho dos agricultores ajuda a preservar a paisagem rural, fortalece o turismo, movimenta pequenos negócios e mantém viva uma herança cultural construída ao longo de gerações
O trabalho dos agricultores ajuda a preservar a paisagem rural, fortalece o turismo, movimenta pequenos negócios e mantém viva uma herança cultural construída ao longo de gerações

Antes do amanhecer, enquanto a maior parte da cidade ainda dorme, centenas de agricultores de Jundiaí já estão no campo. É entre parreirais, hortas, estufas e plantações que eles enfrentam o frio, o calor, a chuva e as incertezas do clima para garantir alimentos de qualidade, preservar tradições familiares e fortalecer uma das vocações mais importantes do município.

Neste 28 de julho, Dia do Agricultor, Jundiaí presta homenagem a homens e mulheres que fazem do campo muito mais do que um local de trabalho: fazem dele um legado que atravessa gerações e impulsiona a economia local.

Reconhecida nacionalmente como a Terra da Uva, Jundiaí possui mais de 190 quilômetros quadrados de área cultivada e cerca de mil propriedades rurais ativas, em sua maioria conduzidas pela agricultura familiar. Além da tradicional produção de uvas, o município se destaca pela diversidade agrícola, com hortaliças, frutas, flores, plantas ornamentais, vinhos, sucos e inúmeros produtos que abastecem mercados, feiras e consumidores dentro e fora da cidade.

Essa força do campo também movimenta o turismo rural, gera emprego, renda e mantém viva uma história construída por famílias que há décadas dedicam suas vidas à agricultura.

Para o diretor de Agronegócio da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Sérgio Pompermayer, cada produtor representa uma parte da identidade de Jundiaí. “O agricultor é protagonista da história e do desenvolvimento de Jundiaí. É ele quem preserva nossas tradições, movimenta a economia, gera oportunidades e garante alimentos de qualidade para a população. Valorizar quem vive do campo é reconhecer um trabalho que exige dedicação todos os dias do ano e que faz parte da identidade da nossa cidade.”

O amor pelo campo passa de geração em geração

No bairro do Traviú, o agricultor Anderson Tomasetto representa a quarta geração da família dedicada ao cultivo da uva. Para ele, trabalhar na propriedade nunca foi apenas uma profissão. “Desde pequeno, eu ajudava no sítio. Depois, a gente cresce, assume responsabilidades e percebe que essa paixão já faz parte da vida. Trabalhar com uva está no sangue. Acho que a primeira coisa é gostar do que faz.”

Foi justamente esse sentimento que também motivou Guilherme Lourençon a mudar completamente de carreira. Após 12 anos atuando no comércio exterior, ele decidiu voltar para a propriedade da família em 2019 para ajudar o pai e garantir a continuidade de uma tradição que sustentou várias gerações.

Além de modernizar a gestão da produção, buscar novos mercados e investir em novas técnicas de cultivo, Guilherme enxergou uma oportunidade para agregar valor à produção com a fabricação artesanal de suco de uva. Hoje, o produto conquista consumidores justamente por preservar uma das maiores características da região: a uva Niagara. “O sítio sustentou a nossa família durante toda a vida. Voltei porque não queria deixar essa história acabar. Hoje, buscamos inovação, mas sem perder a essência daquilo que aprendemos com nossos pais e avós.”

Produzir também é superar desafios

A rotina de quem vive da agricultura exige muito mais do que conhecimento técnico. O clima, as pragas, a falta de mão de obra e as oscilações do mercado fazem parte do dia a dia dos produtores.

Há mais de 30 anos dedicada à produção de flores e plantas ornamentais, a produtora Sônia Ditti Frigeri conhece bem esses desafios. Em sua propriedade no Champirra, ela emprega cerca de 12 colaboradores e envia mensalmente milhares de plantas para diversos estados brasileiros e até países da América Latina.

“A gente está sempre olhando para o céu. Se venta demais, rasga a estufa; se chove demais, prejudica; se faz muito calor ou geada, também. Apesar dos desafios, trabalhar com a natureza é apaixonante. Ver uma planta crescer e depois fazer parte de um momento especial na vida das pessoas é muito gratificante”, afirma.

Quem também conhece bem essa rotina é o produtor Paulo Castro, que cultiva hortaliças e uvas há mais de três décadas. “Nossa horta tem de tudo um pouco para oferecer sempre produtos fresquinhos na feira. O trabalho começa cedo, depende do clima e cada colheita traz um novo desafio. A gente trabalha com muito prazer, mas também precisa que a atividade seja rentável para continuar produzindo.”

O campo que alimenta e inspira

O trabalho dos agricultores ajuda a preservar a paisagem rural, fortalece o turismo, movimenta pequenos negócios e mantém viva uma herança cultural construída ao longo de gerações.

São histórias de famílias que escolheram permanecer no campo, inovar sem abandonar suas raízes e seguir produzindo com dedicação, coragem e esperança.

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