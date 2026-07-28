Neste 28 de julho, Dia do Agricultor, Jundiaí presta homenagem a homens e mulheres que fazem do campo muito mais do que um local de trabalho: fazem dele um legado que atravessa gerações e impulsiona a economia local.

Antes do amanhecer, enquanto a maior parte da cidade ainda dorme, centenas de agricultores de Jundiaí já estão no campo. É entre parreirais, hortas, estufas e plantações que eles enfrentam o frio, o calor, a chuva e as incertezas do clima para garantir alimentos de qualidade, preservar tradições familiares e fortalecer uma das vocações mais importantes do município.

Reconhecida nacionalmente como a Terra da Uva, Jundiaí possui mais de 190 quilômetros quadrados de área cultivada e cerca de mil propriedades rurais ativas, em sua maioria conduzidas pela agricultura familiar. Além da tradicional produção de uvas, o município se destaca pela diversidade agrícola, com hortaliças, frutas, flores, plantas ornamentais, vinhos, sucos e inúmeros produtos que abastecem mercados, feiras e consumidores dentro e fora da cidade.

Essa força do campo também movimenta o turismo rural, gera emprego, renda e mantém viva uma história construída por famílias que há décadas dedicam suas vidas à agricultura.

Para o diretor de Agronegócio da Unidade de Agronegócio, Abastecimento e Turismo, Sérgio Pompermayer, cada produtor representa uma parte da identidade de Jundiaí. “O agricultor é protagonista da história e do desenvolvimento de Jundiaí. É ele quem preserva nossas tradições, movimenta a economia, gera oportunidades e garante alimentos de qualidade para a população. Valorizar quem vive do campo é reconhecer um trabalho que exige dedicação todos os dias do ano e que faz parte da identidade da nossa cidade.”

O amor pelo campo passa de geração em geração