Os empreendedores podem conquistar um representante na Câmara dos Deputados que conhece, na prática, os desafios de abrir, manter e fazer um negócio crescer. Empreendedor, Gestor de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí (2021 a 2024) e pentacampeão brasileiro de motocross, Cristiano Lopes disputa uma vaga de deputado federal pelo Progressistas com a proposta de defender quem gera emprego, renda e movimenta a economia.

À frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cristiano implantou o programa ‘Jundiaí Empreendedora’, integrando em uma única plataforma serviços de apoio ao empreendedor, qualificação profissional, vagas de emprego e incentivo aos negócios. Também idealizou a Fens – Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços –, iniciativa que impulsionou pequenos negócios e movimentou milhões de reais em oportunidades comerciais.

Na Câmara de Jundiaí, liderou iniciativas para desburocratizar a abertura de empresas, foi autor da Lei de Liberdade Econômica e participou da criação de políticas de incentivo à inovação. Também apresentou a emenda que classificou todos os Microempreendedores Individuais (MEIs) como atividades de baixo risco, reduzindo de 13 para apenas um o número de documentos exigidos para a abertura de empresas no município.