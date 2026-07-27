Os empreendedores podem conquistar um representante na Câmara dos Deputados que conhece, na prática, os desafios de abrir, manter e fazer um negócio crescer. Empreendedor, Gestor de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí (2021 a 2024) e pentacampeão brasileiro de motocross, Cristiano Lopes disputa uma vaga de deputado federal pelo Progressistas com a proposta de defender quem gera emprego, renda e movimenta a economia.
À frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cristiano implantou o programa ‘Jundiaí Empreendedora’, integrando em uma única plataforma serviços de apoio ao empreendedor, qualificação profissional, vagas de emprego e incentivo aos negócios. Também idealizou a Fens – Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços –, iniciativa que impulsionou pequenos negócios e movimentou milhões de reais em oportunidades comerciais.
Na Câmara de Jundiaí, liderou iniciativas para desburocratizar a abertura de empresas, foi autor da Lei de Liberdade Econômica e participou da criação de políticas de incentivo à inovação. Também apresentou a emenda que classificou todos os Microempreendedores Individuais (MEIs) como atividades de baixo risco, reduzindo de 13 para apenas um o número de documentos exigidos para a abertura de empresas no município.
Agora, Cristiano Lopes pretende levar essa experiência para o Congresso Nacional. Segundo o candidato, o empreendedor brasileiro precisa de representantes que conheçam a realidade de quem abre um negócio, gera empregos e enfrenta diariamente os desafios da burocracia. Como empresário e Secretário de Desenvolvimento Econômico de Jundiaí (2021 a 2024), afirma ter transformado essa vivência em políticas públicas que facilitaram a vida de quem empreende e defende levar esse mesmo compromisso para a Câmara dos Deputados.
Cristiano também defende o fortalecimento do ambiente de negócios, especialmente para os micro e pequenos empreendedores. Entre as prioridades do mandato, estão medidas para ampliar as vendas e garantir o crescimento sustentável dos pequenos negócios, além da defesa de políticas que ampliem o acesso ao crédito com juros menores e avancem na desburocratização. Para ele, fortalecer o empreendedorismo significa impulsionar a economia, gerar mais empregos e ampliar as oportunidades para a população.