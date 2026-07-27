As equipes da Secretaria estiveram nos principais pontos de concentração de motociclistas da cidade. Agentes de Educação, acompanhados do mascote Vaguinho, distribuíram os kits e orientaram os condutores sobre direção defensiva, respeito às leis de trânsito e a importância da utilização de equipamentos de segurança.

A Secretaria de Mobilidade e Transporte realizou nesta segunda-feira (27) uma ação educativa voltada à segurança no trânsito em celebração ao Dia do Motociclista. A iniciativa contou com a entrega gratuita de antenas corta-pipa e adesivos refletivos para capacetes, itens que contribuem para a proteção dos motociclistas no dia a dia.

“Temos o compromisso com a segurança viária em Jundiaí, por isso intensificamos de ações educativas e de conscientização, reforçando a importância de proteger os condutores mais vulneráveis e promover uma cultura de cuidado coletivo no trânsito”, destacou a secretária, Ana Paula de Almeida.

Ações de segurança

As ações de conscientização fazem parte de um trabalho contínuo desenvolvido pela Secretaria para promover um trânsito mais seguro. Desde o ano passado, em parceria com a empresa Mila Moto, a Prefeitura realiza o Treinamento para Segurança de Motociclistas, que reúne aulas teóricas e práticas sobre pilotagem segura, frenagem, posicionamento na via e prevenção de acidentes.

A sétima edição do encontro já está confirmada para o dia 22 de agosto, no estacionamento do Paço Municipal. As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas por meio de formulário eletrônico (CLICA AQUI).