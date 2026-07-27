A Dae Jundiaí concluiu a implantação de uma nova rede coletora de esgoto no bairro Água Doce, ampliando a infraestrutura de saneamento da região e beneficiando cerca de 50 famílias. A obra contemplou a instalação de 464 metros de tubulação. Com investimento próprio superior a R$170 mil, a intervenção fortalece o sistema de coleta de esgoto, proporcionando mais eficiência ao serviço e contribuindo para a preservação ambiental, a saúde pública e a qualidade de vida da população.
A obra integra o plano de investimentos da Dae para ampliar a infraestrutura de saneamento em diferentes regiões do município, acompanhando o crescimento da cidade e promovendo mais qualidade de vida para a população.
“O saneamento é um investimento que gera impactos positivos para toda a população. Seguimos trabalhando para ampliar a infraestrutura da cidade, oferecendo serviços cada vez mais eficientes e contribuindo para a saúde, o meio ambiente e o desenvolvimento de Jundiaí”, destaca o diretor-presidente da Dae, Daniel Bocalão.
O prefeito Gustavo Martinelli ressalta que investimentos em saneamento refletem diretamente no desenvolvimento da cidade. “Investir em saneamento é investir no futuro da cidade. Cada nova obra representa mais qualidade de vida para a população, valorização dos bairros e desenvolvimento sustentável. Esse é o caminho que estamos seguindo para construir uma Jundiaí cada vez melhor para todos”.