A Dae Jundiaí concluiu a implantação de uma nova rede coletora de esgoto no bairro Água Doce, ampliando a infraestrutura de saneamento da região e beneficiando cerca de 50 famílias. A obra contemplou a instalação de 464 metros de tubulação. Com investimento próprio superior a R$170 mil, a intervenção fortalece o sistema de coleta de esgoto, proporcionando mais eficiência ao serviço e contribuindo para a preservação ambiental, a saúde pública e a qualidade de vida da população.

A obra integra o plano de investimentos da Dae para ampliar a infraestrutura de saneamento em diferentes regiões do município, acompanhando o crescimento da cidade e promovendo mais qualidade de vida para a população.

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