A edição do programa 'Saúde em Dia' realizada no último sábado (25) no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), em Jundiaí, resultou em 360 atendimentos agendados, entre consultas e exames especializados. Com este resultado, o mutirão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde acelerou o acesso da população aos serviços de saúde e contribuiu para reduzir a fila de espera por atendimentos.
Os atendimentos foram realizados por profissionais contratados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro). Nesta edição, foram oferecidas 160 ultrassonografias de próstata e vias urinárias, além de 200 consultas em urologia, proctologia e ortopedia.
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O prefeito Gustavo Martinelli reforçou que o programa integra os investimentos da Prefeitura para ampliar o acesso à saúde especializada. “Estamos acelerando consultas e exames e fortalecendo a rede municipal para oferecer um atendimento cada vez mais rápido e de qualidade”, afirmou.
Segundo a gerente do ambulatório, Regiane Diniz Perobeli, o mutirão é realizado para agilizar diagnósticos e reduzir o tempo de espera. “Muitos pacientes conseguem passar pela consulta e fazer o exame no mesmo dia, dando continuidade ao tratamento com mais rapidez”, explicou.
A médica Juliane Cordeiro ressaltou que os mutirões ampliam o acesso aos especialistas e reforçou a importância de os pacientes comparecerem aos atendimentos agendados. “Quando um paciente falta sem avisar, uma vaga deixa de ser aproveitada por outra pessoa que aguarda na fila”, destacou.
Quem participou da ação aprovou a iniciativa. A aposentada Sandra Teresa de Oliveira Marcoli elogiou o atendimento recebido. “Fui muito bem atendida e fiquei surpresa por conseguir fazer o exame em um sábado. Só tenho elogios”, contou.
A aposentada Ana Maria Caldas da Silva também destacou a rapidez no atendimento. “Fui encaixada no mutirão de um dia para o outro. Achei muito bom acontecer no fim de semana”, afirmou.