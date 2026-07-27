A edição do programa 'Saúde em Dia' realizada no último sábado (25) no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), em Jundiaí, resultou em 360 atendimentos agendados, entre consultas e exames especializados. Com este resultado, o mutirão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde acelerou o acesso da população aos serviços de saúde e contribuiu para reduzir a fila de espera por atendimentos.

Os atendimentos foram realizados por profissionais contratados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro). Nesta edição, foram oferecidas 160 ultrassonografias de próstata e vias urinárias, além de 200 consultas em urologia, proctologia e ortopedia.