27 de julho de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
SAÚDE PÚBLICA

'Saúde em Dia' realiza 360 atendimentos e reduz fila em Jundiaí

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação resultou em 360 atendimentos agendados, entre consultas e exames especializados
A ação resultou em 360 atendimentos agendados, entre consultas e exames especializados

A edição do programa 'Saúde em Dia' realizada no último sábado (25) no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), em Jundiaí, resultou em 360 atendimentos agendados, entre consultas e exames especializados. Com este resultado, o mutirão da Secretaria Municipal de Promoção da Saúde acelerou o acesso da população aos serviços de saúde e contribuiu para reduzir a fila de espera por atendimentos.

Os atendimentos foram realizados por profissionais contratados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro). Nesta edição, foram oferecidas 160 ultrassonografias de próstata e vias urinárias, além de 200 consultas em urologia, proctologia e ortopedia.

LEIA MAIS:

O prefeito Gustavo Martinelli reforçou que o programa integra os investimentos da Prefeitura para ampliar o acesso à saúde especializada. “Estamos acelerando consultas e exames e fortalecendo a rede municipal para oferecer um atendimento cada vez mais rápido e de qualidade”, afirmou.

Segundo a gerente do ambulatório, Regiane Diniz Perobeli, o mutirão é realizado para agilizar diagnósticos e reduzir o tempo de espera. “Muitos pacientes conseguem passar pela consulta e fazer o exame no mesmo dia, dando continuidade ao tratamento com mais rapidez”, explicou.

A médica Juliane Cordeiro ressaltou que os mutirões ampliam o acesso aos especialistas e reforçou a importância de os pacientes comparecerem aos atendimentos agendados. “Quando um paciente falta sem avisar, uma vaga deixa de ser aproveitada por outra pessoa que aguarda na fila”, destacou. 

Quem participou da ação aprovou a iniciativa. A aposentada Sandra Teresa de Oliveira Marcoli elogiou o atendimento recebido. “Fui muito bem atendida e fiquei surpresa por conseguir fazer o exame em um sábado. Só tenho elogios”, contou.

A aposentada Ana Maria Caldas da Silva também destacou a rapidez no atendimento. “Fui encaixada no mutirão de um dia para o outro. Achei muito bom acontecer no fim de semana”, afirmou.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários