Empresários, contadores e gestores de Jundiaí terão a oportunidade de esclarecer dúvidas sobre os impactos da Reforma Tributária durante a 46ª Oficina de Desenvolvimento, promovida pelo Grupo EFE. O encontro será realizado no dia 29 de julho, das 8h30 às 11h, no auditório do Ciesp Jundiaí, com participação gratuita.

Com o tema "Simples Nacional em Xeque: Permanecer ou Mudar de Regime?", o evento pretende discutir como as mudanças previstas pela Reforma Tributária podem influenciar o planejamento financeiro e tributário das empresas, especialmente micro e pequenos negócios enquadrados no Simples Nacional.

O debate será conduzido por Felipe Shahin, do Grupo EFE, e pelo advogado Márcio Henrique Gaspar. "Vamos falar sobre as mudanças da Reforma Tributária, especialmente em relação ao Simples Nacional, já que muitas empresas terão que tomar uma decisão importante entre setembro deste ano e o próximo. O objetivo é ajudar os empresários a entender esse novo cenário, se planejarem e estarem preparados para 2027", afirma Shahin.