O mercado de atacarejos em Jundiaí oscilou nos últimos anos entre abertura e encerramento de atividades. Segundo dados obtidos pelo Jornal de Jundiaí na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, entre 2021 e 2025, o município registrou a abertura de 34 novos estabelecimentos ligados ao setor supermercadista e atacadista, enquanto 15 encerraram as atividades no mesmo período.

O movimento mais recente foi o fechamento do Vencedor Atacadista, que encerrou as atividades das duas unidades em Jundiaí em junho de 2026. As lojas, localizadas na região da Vila Hortolândia e na Ponte São João, deixaram de funcionar definitivamente.

Apesar dos encerramentos, os números mostram que o segmento segue em expansão no município. Atualmente, Jundiaí possui 96 estabelecimentos ativos ligados ao setor, sendo 23 classificados como Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, categoria que inclui os atacarejos, além de 67 supermercados e seis hipermercados.