O mercado de atacarejos em Jundiaí oscilou nos últimos anos entre abertura e encerramento de atividades. Segundo dados obtidos pelo Jornal de Jundiaí na Secretaria Municipal de Finanças e Orçamento, entre 2021 e 2025, o município registrou a abertura de 34 novos estabelecimentos ligados ao setor supermercadista e atacadista, enquanto 15 encerraram as atividades no mesmo período.
O movimento mais recente foi o fechamento do Vencedor Atacadista, que encerrou as atividades das duas unidades em Jundiaí em junho de 2026. As lojas, localizadas na região da Vila Hortolândia e na Ponte São João, deixaram de funcionar definitivamente.
Apesar dos encerramentos, os números mostram que o segmento segue em expansão no município. Atualmente, Jundiaí possui 96 estabelecimentos ativos ligados ao setor, sendo 23 classificados como Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral, categoria que inclui os atacarejos, além de 67 supermercados e seis hipermercados.
Para consumidores, a chegada de novas redes ampliou as opções de compra e aumentou a disputa por preços. O jundiaiense Sebastião de Almeida Silva passou a frequentar mais os atacarejos pela diferença de valores em relação aos supermercados tradicionais. “Costumo comprar em atacarejos porque percebo que há diferença de preço comparado com os supermercados comuns. Vou mais pelos preços, procuro acompanhar os dias de promoções e assim consigo mais economia”, afirma.
Segundo ele, a mudança no cenário de compras foi percebida nos últimos anos. “Antigamente não tínhamos quase atacarejos, hoje temos várias opções. Acredito que o fechamento de um atacarejo como o Vencedor faz falta, pois estava em uma ótima localização. Quanto mais atacarejos na cidade, melhor. Com a competição, os preços tendem a melhorar”, comenta.
Mercado aquecido
Entre 2021 e 2025, as novas operações foram registradas de forma distribuída em Jundiaí. Foram sete inaugurações em 2021, quatro em 2022, nove em 2023, oito em 2024 e seis em 2025. Além disso, há atualmente 20 empreendimentos em análise para obtenção de inscrição municipal, sendo 10 classificados como comércio atacadista de mercadorias em geral, oito supermercados e dois hipermercados.
A expansão do modelo acompanha uma mudança no hábito de compra dos jundiaienses, que passaram a buscar cada vez mais economia e promoções. Com mais opções, as redes disputam espaço pela preferência dos clientes e pela capacidade de oferecer preços competitivos.