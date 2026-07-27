As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo portal Jundiaí Empreendedora, acessando o banner do evento. O empreendedor deve preencher o formulário eletrônico e anexar toda a documentação exigida no edital.

Empreendedores das regiões Norte e Noroeste de Jundiaí têm até sexta-feira (31), às 17h, para se inscrever na 4ª Fens nos Bairros. Promovida pela Prefeitura de Jundiaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, a iniciativa fortalece os pequenos negócios, amplia oportunidades de vendas e incentiva a economia local.

A feira será realizada entre os dias 18 e 20 de setembro, no Salão do Santuário Diocesano Santa Rita de Cássia, no Parque Cecap, reunindo empreendedores, serviços, produtos, atrações culturais e opções gastronômicas para toda a família. Ao todo, serão disponibilizados 54 estandes para empresas sediadas em Jundiaí e localizadas nas regiões Norte e Noroeste da cidade.

Podem participar Microempreendedores Individuais (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) com CNPJ ativo, inscrição municipal e sede nos bairros das regiões contempladas. O edital também permite a participação de organizações da sociedade civil, entidades filantrópicas, religiosas, associações, fundações e negócios de impacto com atuação permanente na região há pelo menos um ano.

Além da oportunidade de apresentar produtos e serviços para milhares de visitantes, a Fens proporciona um ambiente favorável para geração de novos negócios, fortalecimento de parcerias e aproximação com o público. Após o encerramento das inscrições, será publicada a lista dos empreendedores aptos ao sorteio dos estandes.