Itatiba comemora nesta terça-feira (28) o Dia do Agricultor com uma ação voltada à preservação ambiental: mais uma edição da campanha Campo + Limpo. A atividade é realizada pela Secretaria de Agricultura do município e busca incentivar os produtores rurais a fazerem o descarte correto de embalagens vazias de defensivos agrícolas.

A ação será das 8h às 14h, na sede da Secretaria, localizada na Praça Frederico Junqueira, 01, Vila Cassaro. Neste período, serão recebidas embalagens - rígidas e flexíveis - de defensivos agrícolas, desde que estejam em conformidade com as normas de recebimento.

Até 300 embalagens por produtor

As embalagens rígidas devem passar pela tríplice lavagem antes da entrega, estar perfuradas no fundo e com as tampas separadas. Já as embalagens flexíveis devem estar completamente esvaziadas e colocadas dentro de outra embalagem, preferencialmente plástica transparente. Não serão aceitas embalagens com resíduos ou restos de produtos. Cada produtor poderá entregar até 300 embalagens.

Descarte correto protege