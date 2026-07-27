Itatiba comemora nesta terça-feira (28) o Dia do Agricultor com uma ação voltada à preservação ambiental: mais uma edição da campanha Campo + Limpo. A atividade é realizada pela Secretaria de Agricultura do município e busca incentivar os produtores rurais a fazerem o descarte correto de embalagens vazias de defensivos agrícolas.
A ação será das 8h às 14h, na sede da Secretaria, localizada na Praça Frederico Junqueira, 01, Vila Cassaro. Neste período, serão recebidas embalagens - rígidas e flexíveis - de defensivos agrícolas, desde que estejam em conformidade com as normas de recebimento.
Até 300 embalagens por produtor
As embalagens rígidas devem passar pela tríplice lavagem antes da entrega, estar perfuradas no fundo e com as tampas separadas. Já as embalagens flexíveis devem estar completamente esvaziadas e colocadas dentro de outra embalagem, preferencialmente plástica transparente. Não serão aceitas embalagens com resíduos ou restos de produtos. Cada produtor poderá entregar até 300 embalagens.
Descarte correto protege
A campanha Campo + Limpo busca conscientizar os produtores sobre a importância da destinação adequada das embalagens de defensivos agrícolas, evitando a contaminação do solo, da água e do meio ambiente, além de atender às exigências da legislação ambiental.
Para garantir a segurança durante o processo de descarte, é fundamental que as embalagens rígidas sejam submetidas à tríplice lavagem logo após o uso. O procedimento consiste em esvaziar completamente o conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, adicionar água limpa até um quarto do volume da embalagem, tampar e agitar por 30 segundos, despejar a água de lavagem no tanque e repetir esse processo três vezes. Ao final, a embalagem deve ser inutilizada com a perfuração do fundo.
A campanha conta com a participação da Secretaria de Agricultura e apoio da Associação dos Produtores Rurais de Itatiba (Aprita), da ASP Consultoria Agrícola e Projetos e da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Itatiba (AEAI).
Serviço
Ação Campo + Limpo – Recebimento de embalagens vazias de defensivos agrícolas
Data: 28/07
Horário: Das 8h às 14h
Local: Secretaria de Agricultura – Praça Frederico Junqueira, 01, Vila Cassaro – Itatiba
Informações: (11) 4534-4052