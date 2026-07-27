A entrega dos uniformes escolares da rede municipal de Jundiaí começou neste ano de forma escalonada. A situação gerou dúvidas entre pais e responsáveis sobre o cronograma de distribuição. De acordo com a Prefeitura, a empresa contratada por meio de licitação já executou cerca de 80% do contrato e a distribuição dos kits continua com o retorno das aulas, nesta segunda-feira (27), até que todos os estudantes sejam atendidos.
O cronograma foi impactado pelo tempo necessário para a conclusão do processo licitatório. A concorrência contou com a participação de mais de 14 empresas interessadas na fabricação dos uniformes. Durante o processo, houve questionamentos entre as participantes, pedidos de esclarecimento, impugnações ao edital e também ações na justiça, etapas que exigiram análises técnicas e jurídicas antes da continuidade da contratação.
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Um dos pontos avaliados foi a qualidade do tecido utilizado na confecção das peças. Para garantir que o material atendesse às exigências previstas no edital, foram realizados ensaios laboratoriais pelo SENAI, que atestaram a conformidade do tecido com os padrões estabelecidos.
A fabricação dos uniformes somente foi autorizada após a conclusão dessas análises e a emissão do laudo técnico pelo Senai, confirmando a qualidade do material. Depois disso, foram concluídas as demais etapas legais, como os prazos recursais e a homologação da licitação, permitindo o início da produção e da distribuição dos kits aos estudantes.
Novidade nos uniformes
Em 2026, os estudantes passam a contar com um item adicional: o kit de verão, que é composto por duas camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa e uma bermuda ou shorts-saia. Já o kit de inverno inclui uma jaqueta, uma calça comprida e, como novidade neste ano, uma camiseta de manga longa, ampliando o conforto dos alunos durante os dias de temperaturas mais baixas.