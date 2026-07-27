A entrega dos uniformes escolares da rede municipal de Jundiaí começou neste ano de forma escalonada. A situação gerou dúvidas entre pais e responsáveis sobre o cronograma de distribuição. De acordo com a Prefeitura, a empresa contratada por meio de licitação já executou cerca de 80% do contrato e a distribuição dos kits continua com o retorno das aulas, nesta segunda-feira (27), até que todos os estudantes sejam atendidos.

O cronograma foi impactado pelo tempo necessário para a conclusão do processo licitatório. A concorrência contou com a participação de mais de 14 empresas interessadas na fabricação dos uniformes. Durante o processo, houve questionamentos entre as participantes, pedidos de esclarecimento, impugnações ao edital e também ações na justiça, etapas que exigiram análises técnicas e jurídicas antes da continuidade da contratação.

LEIA MAIS: