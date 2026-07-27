Um veículo fora de circulação pode representar uma despesa desnecessária. Afinal, mesmo sem uso, se permanecer ativo nos sistemas da administração pública, ele segue passível de débitos como licenciamento e IPVA (cobrado de automotores com menos de 20 anos). Para evitar gastos, o Detran-SP orienta o proprietário a fazer a baixa do veículo. O procedimento é gratuito e pode inclusive render recursos ao condutor, já que, ao final, ele pode vender a sucata ou parte das peças a um desmonte autorizado.

Muitas vezes, o proprietário acredita que resolveu um problema ao abandonar o veículo que está muito velho ou que, depois de um sinistro, demanda um conserto que não compensa realizar. Mas esse abandono tem um custo social e ambiental. Por outro lado, vender a sucata alimenta a reciclagem e rende ganhos financeiros. O valor arrecadado pode ser usado para quitar os passivos do veículo, que, desde 2024, ficam atrelados ao CPF do proprietário após a baixa.

Dados do Detran-SP mostram que o estado registra cerca de 350 baixas veiculares por dia. O território paulista conta com mais de 900 desmontes autorizados para a compra das peças e mais de 2 mil empresas credenciadas de vistoria – estabelecimento onde é feito o laudo para a baixa.