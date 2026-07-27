A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, acaba de anunciar o calendário de agosto para a realização dos testes coletivos com o objetivo de identificar pessoas com inteligência muito acima da média. No total, serão 12 cidades contempladas, de oito estados. Entre as cidades, Jundiaí.

Os testes acontecem no dia 1° de agosto em Campinas (SP), Campo Grande (MS), São José do Rio Preto (SP) e Sorocaba (SP), no dia 8 de agosto, é a vez de Jundiaí (SP) e Maceió (AL), no dia 15 de agosto, no Distrito Federal (DF), no 22, em Petrolina (PE) e, no dia 29, em Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).

As avaliações são destinadas às pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado o ensino superior, ainda que incompleto. O local e horário são informados de maneira individual e privada aos inscritos. Os testes são feitos de forma presencial, com o acompanhamento de um profissional de psicologia, conforme diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP).