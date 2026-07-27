A Associação Mensa Brasil, entidade que reúne pessoas com altas capacidades intelectuais no país e representante oficial da Mensa Internacional, principal organização de alto QI do mundo, acaba de anunciar o calendário de agosto para a realização dos testes coletivos com o objetivo de identificar pessoas com inteligência muito acima da média. No total, serão 12 cidades contempladas, de oito estados. Entre as cidades, Jundiaí.
Os testes acontecem no dia 1° de agosto em Campinas (SP), Campo Grande (MS), São José do Rio Preto (SP) e Sorocaba (SP), no dia 8 de agosto, é a vez de Jundiaí (SP) e Maceió (AL), no dia 15 de agosto, no Distrito Federal (DF), no 22, em Petrolina (PE) e, no dia 29, em Florianópolis (SC), Fortaleza (CE), Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP).
As avaliações são destinadas às pessoas com 17 anos ou mais e que estejam cursando ou que tenham cursado o ensino superior, ainda que incompleto. O local e horário são informados de maneira individual e privada aos inscritos. Os testes são feitos de forma presencial, com o acompanhamento de um profissional de psicologia, conforme diretrizes do Conselho Federal de Psicologia (CFP).
Segundo Julio Cesar Campos Filho, Presidente da Associação Mensa Brasil, a realização de testes e processos de identificação de pessoas com inteligência significativamente acima da média é uma das formas mais importantes de cumprir a missão institucional da entidade. Para a Mensa Brasil, identificar indivíduos com alto QI vai muito além da formação de um grupo associativo: trata-se de reconhecer talentos, conectar potenciais e evitar que capacidades extraordinárias passem despercebidas ao longo da vida.
“O Brasil ainda desperdiça muitos desses potenciais simplesmente porque essas pessoas nunca foram identificadas”, afirma Julio Cesar. “Muitas crescem sem compreender suas próprias características, sem estímulo adequado e, muitas vezes, sem encontrar espaços onde possam desenvolver plenamente suas habilidades. A Mensa Brasil quer contribuir justamente com essa luta: ajudar essas pessoas a se reconhecerem, se conectarem e perceberem que não estão sozinhas.”
O presidente destaca ainda que a atuação da Mensa Brasil está alinhada ao propósito estatutário da associação de fomentar a inteligência humana em benefício da sociedade, promovendo intercâmbio intelectual, disseminação de conhecimento e valorização das altas habilidades. Nesse sentido, os testes aplicados e reconhecidos pela entidade cumprem um papel essencial na identificação de indivíduos que frequentemente passam despercebidos em ambientes acadêmicos, profissionais e sociais, apesar de apresentarem elevado potencial cognitivo.
Atualmente, a associação possui cerca de 7 mil indivíduos identificados com superdotação/altas habilidades no Brasil. Globalmente, a Mensa Internacional ultrapassou 160 mil membros em 90 países.
Serviço
Teste de admissão e avaliação de alto QI da Associação Mensa Brasil
Local e horário são informados de maneira privada aos inscritos
Para inscrições, acesse o website: http://www.mensa.org.br/
Testes coletivos:
- 1/8
Campinas (SP)
Campo Grande (MS)
São José do Rio Preto (SP)
Sorocaba (SP)
- 8/8
Jundiaí (SP)
Maceió (AL)
- 15/8
Distrito Federal (DF)
- 22/8
Petrolina (PE)
- 29/8
Florianópolis (SC)
Fortaleza (CE)
Belo Horizonte (MG)
São Paulo (SP)