Há poucos dias do fim de julho, o tempo de inverno ainda predomina em Jundiaí. Embora as temperaturas se elevem e não haja previsão de frentes frias, a tendência é de ar seco, com baixa umidade, e amplitude térmica, que costuma acontecer quando o céu está sem nuvens e se caracteriza pela diferença mais acentuada entre as temperaturas mínima e máxima em um mesmo dia.

Nesta semana, então, assim como nesta segunda (27), os dias devem começar mais frios, esquentar e depois esfriar novamente. A temperatura máxima de hoje é 26°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Amanhã (28), a umidade estará bastante baixa em Jundiaí, cehgará a 30%, e os termômetros vão marcar de 15°C a 27°C. Na quarta-feira (29), apesar de haver nuvens, a umidade estará bastante baixa também e termômetros entre 16°C e 28°C. Na quinta-feira (30), temperaturas caem um pouco, vão de de 15°C a 25°C. Já na sexta-feira (31), mínima de 15°C e a máxima sobe a 29°C.

Segundo o Climatempo, a chuva deve voltar a Jundiaí no início de agosto, mas a tendência predominante é de que haja pouca alteração no tempo na primeira metade do próximo mês.