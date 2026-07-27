O Cartão do Trabalhador Desempregado é um benefício que contempla passageiros de metrô e trens metropolitanos do estado de São Paulo sem trabalho registrado há mais de 30 dias e menos de 180 dias na carteira de trabalho. A emissão é feita em forma de cartão de embarque e é 100% digital.

Para ser beneficiado é preciso preencher o formulário de inscrição do benefício no link https://ajuda.boradetop.com.br/hc/pt-br/articles/33282707245467-Como-solicito-meu-Cart%C3%A3o-do-Trabalhador-Desempregado.

Os documentos exigidos são:

RG ou outro documento oficial com foto;

CPF;

Rescisão do último contrato de trabalho ou ata judicial;

Carteira de trabalho;

Extrato do CNIS atualizado.