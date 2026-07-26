Paulista e Juventus entraram em campo na manhã deste domingo (26) pela Copa Paulista na Arena Mercado Livre Pacaembu. O jogo começou bastante acirrado, com o juiz precisando mostrar cartões no primeiro tempo, e perigo para os doia lados. Quem abriu o placar, porém, foi o Galo. No segundo tempo, no entanto, o time do Juventus dominou e descontou. Depois o Galo sofreu um gol contra e o terceiro veio fechar o placar por 3 a 1.

A partida foi válida pelo grupo C, no qual o Paulista estreou com vitória, contra o Primavera, mas neste domingo teve a infelicidade de receber a virada, com gol contra, ainda. O próximo compromisso do Galo é contra o Osasco, no sábado (1°), às 15h.

O jogo

No primeiro tempo, aos 18 minutos, a melhor chance do Juventus foi em um cruzamento de Paulinho na área do Galo, que passou na frente do gol, mas não encontrou quem empurrasse a bola para a rede. Aos 32 minutos, Lucas Batatinha marcou para o Galo, mas estava impedido. Já nos acréscimos do primeiro tempo, o Paulista marcou um golaço com Luis Gustavo para abrir o placar. De uma roubada de bola, os passes rápidos deixaram o lateral na cara do gol para encher o pé.