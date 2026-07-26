A escaladora jundiaiense Anna Luisa Vaia Cossi, de 17 anos, conquistou a medalha de bronze na prova de velocidade do Campeonato Brasileiro de Escalada, disputado em Curitiba (PR). O resultado colocou a atleta entre os principais nomes da categoria e reforçou sua busca por espaço no cenário nacional da modalidade.
Apesar de competir oficialmente apenas desde 2025, a escalada acompanha Anna desde a infância. Ela começou a praticar o esporte aos quatro anos de idade, incentivada pelo pai, que já era escalador e a levou para conhecer a modalidade ainda nas rochas.
Foi apenas no ano passado, porém, que a jovem passou a encarar a escalada de forma competitiva. A mudança aconteceu após o treinador apresentar a ela e aos demais integrantes da equipe o universo das competições, despertando um novo objetivo dentro do esporte.
“Comecei a competir aos 15 anos, mas escalo desde os quatro. Meu pai sempre escalou e foi ele quem me apresentou esse mundo. Quando conheci as competições, me apaixonei ainda mais pela modalidade”, contou.
No Campeonato Brasileiro, Anna disputou as três disciplinas da escalada esportiva: boulder, guiada (lead) e velocidade. Foi justamente nesta última que alcançou seu melhor resultado ao subir ao pódio com a medalha de bronze.
A conquista, porém, demorou alguns instantes para ser assimilada. Depois da segunda subida na parede, ela ainda não tinha certeza da classificação e precisou confirmar o resultado com as amigas que acompanhavam a prova.
“Mesmo vendo o placar, a ficha só caiu quando subi ao pódio. Foi uma felicidade indescritível. Todo o esforço dos treinos, das viagens e da preparação valeu a pena”, afirmou.
Na modalidade velocidade, os atletas precisam percorrer uma parede de 15 metros de altura no menor tempo possível. Como a rota é exatamente igual em competições do mundo inteiro, cada movimento exige precisão, memória muscular, explosão e coordenação.
Segundo Anna, embora técnica e concentração sejam fundamentais em todas as modalidades da escalada, cada prova exige características específicas. No boulder, força e explosão fazem diferença. Na guiada, a técnica e a resistência são determinantes. Já na velocidade, o principal desafio é unir rapidez, precisão e potência em poucos segundos.
Para chegar ao Brasileiro, a atleta manteve uma rotina intensa de preparação. Sempre que possível, treinou cinco dias por semana, com sessões que variam entre três e cinco horas, além dos trabalhos de fortalecimento físico.
Mesmo enfrentando alguns problemas de saúde durante o período de preparação, ela buscou manter a regularidade dos treinos e seguir todas as etapas previstas para chegar em boas condições à principal competição da temporada.
Anna (à direita) conquistou o bronze no brasileiro juvenil
O maior obstáculo, no entanto, não aconteceu durante o campeonato, mas antes dele. Anna explica que nunca havia treinado em uma parede oficial de velocidade de 15 metros até viajar para Curitiba, local que abriga uma das poucas estruturas completas do país.
“No estado de São Paulo não existe uma parede oficial completa para velocidade. A gente consegue treinar partes específicas, mas os 15 metros só encontramos em Curitiba. Isso dificulta bastante a preparação para quem quer competir em alto nível”, explicou.
A falta de infraestrutura faz com que atletas precisem viajar para realizar treinamentos específicos, elevando os custos da modalidade. Por isso, Anna destaca que o apoio de patrocinadores pode ser decisivo para a continuidade de sua evolução esportiva.
“O investimento é alto. São viagens, equipamentos e treinamentos. Qualquer apoio ajuda muito quem quer seguir competindo e buscando resultados maiores”, ressaltou.
Mesmo diante das dificuldades, os objetivos continuam ambiciosos. A escaladora pretende conquistar liderança nas provas de boulder e velocidade na categoria Sub-19 do Campeonato Brasileiro da próxima temporada, além de buscar posições de destaque no ranking paulista.
Pensando mais à frente, Anna não esconde qual é seu maior sonho. “As Olimpíadas sempre serão meu maior objetivo. Sei que é um caminho longo, mas quero continuar evoluindo para, um dia, chegar lá”, concluiu.