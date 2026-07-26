A escaladora jundiaiense Anna Luisa Vaia Cossi, de 17 anos, conquistou a medalha de bronze na prova de velocidade do Campeonato Brasileiro de Escalada, disputado em Curitiba (PR). O resultado colocou a atleta entre os principais nomes da categoria e reforçou sua busca por espaço no cenário nacional da modalidade.

Apesar de competir oficialmente apenas desde 2025, a escalada acompanha Anna desde a infância. Ela começou a praticar o esporte aos quatro anos de idade, incentivada pelo pai, que já era escalador e a levou para conhecer a modalidade ainda nas rochas.

Foi apenas no ano passado, porém, que a jovem passou a encarar a escalada de forma competitiva. A mudança aconteceu após o treinador apresentar a ela e aos demais integrantes da equipe o universo das competições, despertando um novo objetivo dentro do esporte.