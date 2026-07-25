Mais um importante avanço para a infraestrutura de saneamento de Jundiaí foi oficializado neste sábado (25). A DAE Jundiaí entregou a nova rede de abastecimento de água do Bairro dos Fernandes, obra aguardada há anos pela comunidade e que passa a beneficiar 110 famílias da região.
A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão, da vereadora Carla Basílio, do vereador João Victor e de moradores do bairro. Executada com investimento de R$ 300 mil, com recursos próprios da empresa, a obra contemplou a implantação de 1,2 quilômetro de rede de abastecimento de água, ampliando o acesso da população ao serviço.
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que os investimentos em saneamento refletem uma gestão voltada ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população. “Obras como essa representam mais saúde, segurança e qualidade de vida para as famílias. Nosso compromisso é seguir investindo para que todas as regiões de Jundiaí tenham acesso a uma infraestrutura moderna, eficiente e preparada para o futuro.”
Para o diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão, a entrega representa o compromisso da empresa em levar infraestrutura às regiões que ainda não contam com atendimento. “A ampliação das redes de abastecimento faz parte do planejamento estratégico da DAE para garantir que todos os moradores tenham acesso ao saneamento de qualidade, fortalecendo uma infraestrutura preparada para acompanhar o crescimento da cidade.”
Moradora do Bairro dos Fernandes desde 2015, Aparecida de Fátima dos Santos conta que aguardava a implantação da rede de água desde o início da construção de sua casa. “É uma conquista muito grande. A gente dependia de poço e, na época da seca, sofria muito com a falta de água. É um sentimento de gratidão e felicidade ver a água chegando ao nosso bairro.”
A entrega da rede de abastecimento no Bairro dos Fernandes integra o amplo programa de investimentos da DAE Jundiaí para ampliar a infraestrutura de saneamento em diferentes regiões do município. Atualmente, a empresa mantém frentes de trabalho nos bairros Água Doce, Jardim Aeroporto, Castanho, Traviú, Poste, Medeiros e Loteamento Fumachi, reforçando o compromisso com a expansão dos serviços e com a universalização do saneamento.