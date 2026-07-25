Mais um importante avanço para a infraestrutura de saneamento de Jundiaí foi oficializado neste sábado (25). A DAE Jundiaí entregou a nova rede de abastecimento de água do Bairro dos Fernandes, obra aguardada há anos pela comunidade e que passa a beneficiar 110 famílias da região.

A cerimônia de entrega contou com a presença do prefeito Gustavo Martinelli, do diretor-presidente da DAE, Daniel Bocalão, da vereadora Carla Basílio, do vereador João Victor e de moradores do bairro. Executada com investimento de R$ 300 mil, com recursos próprios da empresa, a obra contemplou a implantação de 1,2 quilômetro de rede de abastecimento de água, ampliando o acesso da população ao serviço.

O prefeito Gustavo Martinelli destacou que os investimentos em saneamento refletem uma gestão voltada ao desenvolvimento sustentável e à melhoria da qualidade de vida da população. “Obras como essa representam mais saúde, segurança e qualidade de vida para as famílias. Nosso compromisso é seguir investindo para que todas as regiões de Jundiaí tenham acesso a uma infraestrutura moderna, eficiente e preparada para o futuro.”