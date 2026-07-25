A Prefeitura de Jundiaí abriu a licitação para a contratação da empresa que realizará a modernização do Ginásio Anexo do Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca (Bolão), no Anhangabaú. As obras incluem a construção de vestiários para atletas, equipes técnicas e árbitros, sanitários para todos os frequentadores, arquibancada para acomodação do público, sala de materiais e cabine de imprensa, ampliando a infraestrutura de apoio ao espaço.
O projeto também prevê adequações de acessibilidade, com implantação de rampas e demais intervenções para garantir o acesso de pessoas com deficiência (PCDs), além de melhorias nas áreas externas, incluindo pintura, contenção de taludes por meio de muros de arrimo e a readequação dos acessos e do estacionamento.
Segundo a secretária municipal de Esporte e Lazer, Rita Orsi, a ampliação do Anexo do Bolão é uma solicitação antiga dos alunos, atletas e munícipes que frequentam o equipamento esportivo. “Com a obra finalizada, eles terão mais comodidade e conforto na utilização do ginásio. Esta revitalização melhorará ainda a ambiência e o atendimento prestado aos cidadãos”, emendou a secretária.
Para o prefeito Gustavo Martinelli, cuidar dos espaços esportivos é investir diretamente na qualidade de vida da população. “Queremos que os nossos ginásios e centros esportivos estejam preparados para atender bem as pessoas, hoje e no futuro. O esporte transforma vidas, promove saúde, inclusão e convivência. Por isso, estamos olhando com atenção para cada espaço e planejando melhorias que façam diferença para quem utiliza esses locais todos os dias”, afirmou.