A Prefeitura de Jundiaí abriu a licitação para a contratação da empresa que realizará a modernização do Ginásio Anexo do Complexo Esportivo Dr. Nicolino de Lucca (Bolão), no Anhangabaú. As obras incluem a construção de vestiários para atletas, equipes técnicas e árbitros, sanitários para todos os frequentadores, arquibancada para acomodação do público, sala de materiais e cabine de imprensa, ampliando a infraestrutura de apoio ao espaço.

O projeto também prevê adequações de acessibilidade, com implantação de rampas e demais intervenções para garantir o acesso de pessoas com deficiência (PCDs), além de melhorias nas áreas externas, incluindo pintura, contenção de taludes por meio de muros de arrimo e a readequação dos acessos e do estacionamento.