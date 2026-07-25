As baixas temperaturas tornam ainda mais importante o cuidado com os animais em situação de vulnerabilidade. Para ampliar a rede de apoio durante o inverno, o Fundo Social de Solidariedade (Funss) e o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) seguem mobilizando a população por meio da Campanha de Inverno Pet, que arrecada roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado para cães e gatos atendidos pelos programas sociais do município e por protetores independentes.

Cada doação representa mais conforto e proteção para os animais que enfrentam o frio. A campanha convida a comunidade a transformar um gesto simples de solidariedade em qualidade de vida para os pets que mais precisam.

“A Campanha de Inverno Pet é uma oportunidade para que a população contribua diretamente com o bem-estar dos animais atendidos pelos programas sociais do município e por protetores independentes. As doações chegam a quem realmente precisa e garantem mais conforto durante os dias de baixas temperaturas”, afirma a diretora do Debea, Francine Galeoti.