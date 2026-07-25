As baixas temperaturas tornam ainda mais importante o cuidado com os animais em situação de vulnerabilidade. Para ampliar a rede de apoio durante o inverno, o Fundo Social de Solidariedade (Funss) e o Departamento de Bem-Estar Animal (Debea) seguem mobilizando a população por meio da Campanha de Inverno Pet, que arrecada roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado para cães e gatos atendidos pelos programas sociais do município e por protetores independentes.
Cada doação representa mais conforto e proteção para os animais que enfrentam o frio. A campanha convida a comunidade a transformar um gesto simples de solidariedade em qualidade de vida para os pets que mais precisam.
“A Campanha de Inverno Pet é uma oportunidade para que a população contribua diretamente com o bem-estar dos animais atendidos pelos programas sociais do município e por protetores independentes. As doações chegam a quem realmente precisa e garantem mais conforto durante os dias de baixas temperaturas”, afirma a diretora do Debea, Francine Galeoti.
Entre os beneficiados está o gato de Michele Aparecida Roveri, que recebeu uma caminha e uma cobertinha, itens que garantem mais aconchego para o animal durante os dias de frio. Chegando a quem realmente precisa, as doações arrecadadas pela campanha fazem a diferença na rotina das famílias e de seus animais de estimação.
As doações podem ser entregues em três pontos de arrecadação: no Fundo Social de Solidariedade, localizado na avenida Dona Manoela Lacerda de Vergueiro, s/n, portão 3, Anhangabaú; no Departamento de Bem-Estar Animal (rua Abrahão Farrão, 8, Chácara São Francisco); e no Paço Municipal (avenida da Liberdade, s/n, Jardim Botânico).
A Campanha de Inverno Pet segue recebendo roupinhas, cobertores, caminhas e toalhas em bom estado. Quem quiser contribuir pode entrar em contato com o Fundo Social pelo telefone (11) 4589-6316 ou com o Debea pelos números (11) 4589-9306 e (11) 4589-9307 para obter mais informações.
A participação da população é fundamental para que mais animais possam enfrentar o inverno com segurança, conforto e dignidade.