O Paulista volta a campo neste domingo (26), às 10h, para enfrentar o Juventus, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, pela segunda rodada da Copa Paulista. Embalado pela vitória por 1 a 0 sobre o Primavera na estreia, o Galo busca manter os 100% de aproveitamento e seguir entre os primeiros colocados do grupo.
A equipe de Jundiaí iniciou a competição com resultado positivo diante da torcida e tenta aproveitar o bom momento para somar mais três pontos fora de casa. A partida também representa um desafio importante diante de um adversário tradicional do futebol paulista.
Além da disputa pelo título, a Copa Paulista tem peso significativo para os clubes participantes. O campeão escolhe entre uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil de 2027, enquanto o vice-campeão fica com a opção restante, o que torna cada rodada importante na busca pela classificação.
Após vencer o Primavera na estreia, o Paulista tenta manter a sequência positiva para consolidar sua campanha na fase de grupos. O confronto diante do Juventus será realizado na Rua Javari, palco tradicional do futebol paulista, com início marcado para as 10h.