A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí realizou nessa quinta-feira (23) mais uma edição da tradicional Rodada de Negócios, reunindo 50 empreendedores em uma noite voltada ao networking e à criação de oportunidades de negócios.
Na abertura do evento, o presidente da ACE, Orlando Fabrício, ressaltou que a Rodada é uma das iniciativas que mais geram valor para os associados. "A Rodada é um dos eventos que mais agregam para os associados. Em apenas uma hora e meia, você tem a oportunidade de apresentar o seu negócio para dezenas de empresários. Talvez você não feche um negócio hoje, mas vai plantar uma semente que poderá gerar frutos no futuro. As conexões que surgem aqui são construídas para o longo prazo", disse.
Orlando também ressaltou que saber se comunicar e divulgar o próprio trabalho é tão importante quanto oferecer um bom produto ou serviço. "Como dizem diversos especialistas, 20% é saber fazer; os outros 80% são mostrar o que você faz. O networking é a chave do sucesso e a Rodada proporciona exatamente essa oportunidade."
Entre os participantes, o corretor de seguros André Oliveira, da Vivant Corretora de Seguros, participou pela primeira vez e aprovou a dinâmica do encontro. Segundo ele, foi uma experiência muito positiva. “Consegui apresentar meu trabalho, conhecer empresários de diversos segmentos e trocar informações importantes. Fiz muitos contatos e já estou ansioso para participar da próxima edição", comentou.
Quem também aprovou a iniciativa foi a advogada Cícera Zanata, que participou pela segunda vez da Rodada de Negócios. "Vale muito a pena para os empreendedores. A cada edição temos a oportunidade de apresentar nosso trabalho, conhecer novos serviços para a empresa e encontrar possíveis clientes e parceiros”.
A Rodada de Negócios faz parte do calendário de eventos da ACE e tem como objetivo fortalecer o ambiente de negócios em Jundiaí.