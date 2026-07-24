A Associação Comercial Empresarial (ACE) de Jundiaí realizou nessa quinta-feira (23) mais uma edição da tradicional Rodada de Negócios, reunindo 50 empreendedores em uma noite voltada ao networking e à criação de oportunidades de negócios.

Na abertura do evento, o presidente da ACE, Orlando Fabrício, ressaltou que a Rodada é uma das iniciativas que mais geram valor para os associados. "A Rodada é um dos eventos que mais agregam para os associados. Em apenas uma hora e meia, você tem a oportunidade de apresentar o seu negócio para dezenas de empresários. Talvez você não feche um negócio hoje, mas vai plantar uma semente que poderá gerar frutos no futuro. As conexões que surgem aqui são construídas para o longo prazo", disse.

Orlando também ressaltou que saber se comunicar e divulgar o próprio trabalho é tão importante quanto oferecer um bom produto ou serviço. "Como dizem diversos especialistas, 20% é saber fazer; os outros 80% são mostrar o que você faz. O networking é a chave do sucesso e a Rodada proporciona exatamente essa oportunidade."