O Centro de Enologia do Estado de São Paulo promove nos próximos dias 27, 28 e 29 o 3º Simpósio de Enologia. Neste ano, o evento terá como tema ‘O pH na Qualidade do Vinho’ e será realizado no IAC Centro Apta de Engenharia e Automação, localizado na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno do Couto, km 65, em Jundiaí.
As inscrições estão abertas e para participar, basta acessar o link, selecionar a plataforma Even3, clicar em "Realizar Inscrição"* e escolher a modalidade desejada.
Programação
A programação alia conhecimento científico e demonstração prática, permitindo aos participantes acompanhar todas as etapas de um experimento realizado com Syrah de Inverno.
A abertura acontece na segunda-feira (27), às 19h, com a apresentação oficial do experimento, palestras técnicas e a explicação da metodologia que será aplicada durante os três dias de atividades. O objetivo é mostrar, na prática, como o controle do pH interfere em processos fundamentais da produção de vinhos, como fermentação, estabilidade microbiológica, conservação e qualidade sensorial da bebida.
Na terça (28) e na quarta-feira (29), o experimento continuará sendo desenvolvido no Centro de Enologia. Todo o processo será gravado, editado e disponibilizado posteriormente aos inscritos, permitindo que acompanhem cada etapa com tranquilidade, mesmo sem transmissão ao vivo.
Também nesses dois dias, às 19h, haverá encontros presenciais opcionais no Auditório do Instituto do Centro de Engenharia e Automação (IAC), em Jundiaí. As reuniões serão dedicadas à apresentação dos resultados parciais obtidos ao longo do dia, discussão técnica, esclarecimento de dúvidas e troca de experiências entre participantes e especialistas.
Um dos destaques da programação será a palestra magna ‘O pH na Qualidade do Vinho’, ministrada pelo professor Luigi Franco, enólogo e docente da Scuola Enologica G. B. Cerletti, de Conegliano, na Itália. Reconhecido internacionalmente, o especialista compartilhará experiências sobre a influência do pH na elaboração de vinhos de alta qualidade.
"O grande desafio da produção de vinho de inverno é o elevado pH da uva colhida no inverno através da poda invertida. Direcionamos a demanda para equipe italiana e eles propuseram uma técnica que tentará solucionar essa demanda", comenta o professor Eduardo Alvarez.
Público
O simpósio é voltado a estudantes de Enologia, Viticultura, Agronomia e Alimentos, profissionais da cadeia vitivinícola, produtores de uva e vinho, pesquisadores e também apreciadores que desejam aprofundar seus conhecimentos sobre a ciência por trás da produção de vinhos.
Os participantes poderão optar pelas modalidades presencial, on-line ou híbrida. Quem escolher a modalidade on-line terá acesso às gravações das atividades teóricas e práticas após a edição dos vídeos. Os certificados serão emitidos exclusivamente para os inscritos na modalidade presencial.
O simpósio é promovido pela Cooperativa Escola dos Alunos da Etec Benedito Storani (Etec BeSt), pelo Centro de Enologia do Estado de São Paulo e pela Scuola Enologica G. B. Cerletti, da Itália, uma das mais tradicionais instituições de ensino enológico do mundo.