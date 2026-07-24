O Centro de Enologia do Estado de São Paulo promove nos próximos dias 27, 28 e 29 o 3º Simpósio de Enologia. Neste ano, o evento terá como tema ‘O pH na Qualidade do Vinho’ e será realizado no IAC Centro Apta de Engenharia e Automação, localizado na rodovia Dom Gabriel Paulino Bueno do Couto, km 65, em Jundiaí.

As inscrições estão abertas e para participar, basta acessar o link, selecionar a plataforma Even3, clicar em "Realizar Inscrição"* e escolher a modalidade desejada.

Programação

A programação alia conhecimento científico e demonstração prática, permitindo aos participantes acompanhar todas as etapas de um experimento realizado com Syrah de Inverno.