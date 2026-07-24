24 de julho de 2026
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PRATICIDADE

Pagamento por Pix já está disponível na Linha 7-Rubi

Por Da redação | TIC Trens
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / TIC Trens
O pagamento via Pix já pode ser usado em todos os terminais de autoatendimento para a compra de bilhetes QR Code
O pagamento via Pix já pode ser usado em todos os terminais de autoatendimento para a compra de bilhetes QR Code

Passageiros da Linha 7-Rubi agora contam com mais uma opção de pagamento para a compra de bilhetes nas 17 estações do trecho Jundiaí e Palmeiras-Barra Funda. O pagamento via Pix já pode ser usado em todos os terminais de autoatendimento para a compra de bilhetes QR Code, ampliando as alternativas de acesso ao sistema e promovendo mais praticidade ao usuário.

Além do Pix, para acessar a Linha 7-Rubi é possível realizar o pagamento com cartões de crédito e débito, bem como por meio de dispositivos com tecnologia de pagamento por aproximação, usando aparelhos de celular e smartwatches. De acordo com a TIC Trens, os passageiros serão orientados por meio de avisos sonoros nas estações e trens sobre a nova opção de pagamento. 

Para solucionar dúvidas, os passageiros podem consultar os canais oficiais da concessionária:

  • Site (www.tictrens.com.br);
  • WhatsApp (11) 91976 2794;
  • Central de atendimento: 0800 007 0670.

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