A DAE Jundiaí deu início às obras de extensão da rede coletora de esgoto no Jardim Aeroporto. Com investimento de R$ 450 mil, realizado com recursos próprios da empresa, a intervenção contempla a implantação de 700 metros de rede e beneficiará cerca de 80 famílias da região. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em dezembro.

Nesta quinta-feira (23), o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão, o prefeito Gustavo Martinelli, e o vereador Daniel Lemos, se reuniram com moradores do bairro para anunciar oficialmente o início das obras, apresentar o cronograma de execução, esclarecer dúvidas e ouvir as demandas da comunidade. “Para nós, essa obra é uma grande vitória. Estamos há muito anos lutando por isso e, com certeza, é motivo de alegria”, celebrou Iraci Aparecida, moradora da região há 30 anos.