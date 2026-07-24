A DAE Jundiaí deu início às obras de extensão da rede coletora de esgoto no Jardim Aeroporto. Com investimento de R$ 450 mil, realizado com recursos próprios da empresa, a intervenção contempla a implantação de 700 metros de rede e beneficiará cerca de 80 famílias da região. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em dezembro.
Nesta quinta-feira (23), o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão, o prefeito Gustavo Martinelli, e o vereador Daniel Lemos, se reuniram com moradores do bairro para anunciar oficialmente o início das obras, apresentar o cronograma de execução, esclarecer dúvidas e ouvir as demandas da comunidade. “Para nós, essa obra é uma grande vitória. Estamos há muito anos lutando por isso e, com certeza, é motivo de alegria”, celebrou Iraci Aparecida, moradora da região há 30 anos.
A implantação da nova rede permitirá que os imóveis atendidos passem a contar com a coleta adequada de esgoto, ampliando a infraestrutura de saneamento na região e proporcionando mais saúde, qualidade de vida e preservação ambiental.
Bocalão fala sobre a ampliação do acesso ao saneamento em todas as regiões da cidade. “A DAE tem trabalhado para levar infraestrutura de saneamento a todas as regiões de Jundiaí. Nosso compromisso é seguir investindo para ampliar a cobertura dos serviços e atender às necessidades dos munícipes.”
O prefeito Gustavo Martinelli destacou que o investimento melhora infraestrutura urbana. “Estamos acompanhando de perto as demandas dos bairros e trabalhando para que os investimentos cheguem onde a população mais precisa. O saneamento básico é um serviço essencial, que promove saúde, preserva o meio ambiente e melhora a qualidade de vida. Esta obra representa mais um passo para construirmos uma cidade cada vez melhor para todos.”
A obra integra o plano de investimentos da DAE Jundiaí para ampliar e modernizar o sistema de coleta de esgoto do município, acompanhando o crescimento da cidade e contribuindo para a universalização dos serviços de saneamento, com mais qualidade de vida para a população.