Quem não quer mais receber ofertas de produtos e cobranças por telefone tem uma ferramenta gratuita à disposição em São Paulo. A Fundação Procon-SP mantém o serviço “Não me Ligue”, que permite ao titular de uma linha telefônica do Estado cadastrar o número para deixar de receber chamadas de empresas de telemarketing.

O cadastro é feito pela internet, no Sistema de Atendimento Procon-SP Digital, e vale tanto para telefone fixo quanto para celular. Depois de registrado o número, as empresas de telemarketing e de cobrança ficam proibidas de fazer contato após o 30º dia da inscrição.

Até 2025, o cadastro “Não me Ligue” reunia 3,5 milhões de números de telefone. No mesmo ano, 34.516 consumidores registraram queixas contra empresas que desrespeitaram o bloqueio e mantiveram as ligações indesejadas.

Como cadastrar o telefone no Não me Ligue