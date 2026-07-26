Em uma rotina marcada por prazos apertados, excesso de compromissos e pela sensação constante de que sempre há algo a fazer, desacelerar parece um privilégio para poucos. Para muita gente, a pausa só acontece quando o corpo impõe um limite, seja por meio do estresse, da ansiedade, do burnout ou até de doenças físicas. Diante desse cenário, cresce a busca por práticas como yoga e meditação. Mas será que elas, sozinhas, são capazes de mudar esse ciclo?
A resposta dos especialistas é não. Embora essas atividades tragam benefícios comprovados para a saúde física e mental, o verdadeiro desafio está em transformar a relação que as pessoas mantêm com o tempo, o trabalho e a ideia de produtividade. Em outras palavras, não basta encaixar uma hora de autocuidado na agenda se todo o restante da rotina continua baseado na autocobrança e na exaustão.
Os reflexos desse modelo já aparecem nas estatísticas. Segundo o Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou, em 2024, o maior número de afastamentos por transtornos mentais desde o início da série histórica, impulsionado principalmente por casos de ansiedade, depressão e síndrome de burnout. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também alerta que ambientes de trabalho marcados por excesso de pressão, baixa autonomia e jornadas prolongadas aumentam significativamente o risco de adoecimento mental.
"Descansar não deveria ser sinônimo de culpa"
Para a psicóloga Victoria Souza, o problema começa quando o excesso deixa de ser encarado como exceção e passa a ser visto como um modo normal de viver. Segundo ela, muitas pessoas ignoram os primeiros sinais porque acreditam que o cansaço faz parte da rotina e que descansar só é permitido depois de esgotar todas as energias.
"Nossa cultura valoriza produtividade e resistência, fazendo com que descanso pareça preguiça e pedir ajuda pareça fraqueza. Com o tempo, a pessoa se acostuma tanto ao estresse que deixa de perceber o quanto está sobrecarregada", explica.
Ela destaca que alterações de humor, dificuldades para dormir, irritabilidade, isolamento social e uma vida totalmente voltada ao trabalho são alguns dos sinais de alerta. "Quando alguém adoece, normalmente acontece uma reorganização das prioridades. A qualidade de vida deixa de ser vista como um luxo e passa a ser entendida como uma necessidade."
Quando o autocuidado deixa de ser opcional
A psicóloga Luciana Roveri Torelli, de 56 anos, conhece bem esse processo. Durante anos conciliou consultorias em empresas com atendimentos clínicos, enfrentando jornadas superiores a dez horas diárias. Apesar de gostar do que fazia, percebeu que o ritmo acelerado já estava refletindo na saúde.
As dores provocadas por problemas na coluna se intensificaram, a ansiedade aumentou e a sensação de tensão era constante. Foi nesse período que conheceu o yoga. "Existe uma Luciana antes da prática e outra depois dela. Com o tempo, percebi que o yoga não é sobre fazer posturas perfeitas, mas sobre aprender a estar presente e olhar para a vida de outra maneira", afirma.
Ela conta que as maiores mudanças aconteceram fora do tapete. "Passei a compreender a importância do descanso, da respiração e do autocuidado. Hoje consigo perceber quando estou acelerando além do necessário e tenho recursos para encontrar novamente o equilíbrio."
Equilíbrio também se constrói fora das aulas
Professor de yoga há 24 anos, Thiago Castillo Salin observa que muitas pessoas procuram a prática apenas quando o desgaste já comprometeu a saúde. Para ele, esse movimento revela que o corpo costuma ser ouvido apenas quando deixa de funcionar como antes.
"O adoecimento é o último estágio. Antes dele, o corpo já deu inúmeros sinais que foram ignorados. O burnout representa justamente esse colapso, quando a pessoa não conseguiu criar momentos de recuperação diante dos fatores estressantes", explica.
Segundo o professor, reservar um momento para yoga, meditação ou qualquer atividade de bem-estar é importante, mas essas práticas precisam refletir em mudanças no cotidiano. "A prática ajuda a desenvolver presença e consciência. Aos poucos, a pessoa passa a respeitar melhor os próprios limites e faz escolhas mais saudáveis. Não é apenas uma atividade física; é uma forma diferente de se relacionar consigo mesma."
No fim, desacelerar não significa abandonar responsabilidades ou viver em um ritmo lento o tempo todo. Significa reconhecer os próprios limites antes que eles sejam impostos pelo adoecimento. Mais do que encontrar espaço para uma pausa, especialistas defendem que o maior desafio está em construir uma rotina em que o descanso deixe de ser uma recompensa pelo excesso de trabalho e passe a ocupar o lugar de uma necessidade básica para uma vida saudável.