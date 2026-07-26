Em uma rotina marcada por prazos apertados, excesso de compromissos e pela sensação constante de que sempre há algo a fazer, desacelerar parece um privilégio para poucos. Para muita gente, a pausa só acontece quando o corpo impõe um limite, seja por meio do estresse, da ansiedade, do burnout ou até de doenças físicas. Diante desse cenário, cresce a busca por práticas como yoga e meditação. Mas será que elas, sozinhas, são capazes de mudar esse ciclo?

A resposta dos especialistas é não. Embora essas atividades tragam benefícios comprovados para a saúde física e mental, o verdadeiro desafio está em transformar a relação que as pessoas mantêm com o tempo, o trabalho e a ideia de produtividade. Em outras palavras, não basta encaixar uma hora de autocuidado na agenda se todo o restante da rotina continua baseado na autocobrança e na exaustão.

Os reflexos desse modelo já aparecem nas estatísticas. Segundo o Ministério da Previdência Social, o Brasil registrou, em 2024, o maior número de afastamentos por transtornos mentais desde o início da série histórica, impulsionado principalmente por casos de ansiedade, depressão e síndrome de burnout. A Organização Mundial da Saúde (OMS) também alerta que ambientes de trabalho marcados por excesso de pressão, baixa autonomia e jornadas prolongadas aumentam significativamente o risco de adoecimento mental.