A Prefeitura de Jundiaí aproveita o período de férias escolares para intensificar os serviços de manutenção e melhorias nas escolas da rede municipal de ensino. As ações fazem parte do programa Quem Ama Cuida – Minha Escola, desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e a Secretaria Municipal de Educação (SME).

Durante o recesso de julho, diversas Emebs estão passando por intervenções de zeladoria e manutenção. Duas que receberam melhorias são a Antonio Loureiro, na Vila Helena, que recebeu troca de pisos, e Adail Lenhaioli na Vila Esperança, que foi reformada no fim do ano passado e agora recebeu intervenções na fachada e calçada. Entre os serviços realizados nas unidades estão a pintura de muros, barrados e quadras esportivas, substituição de calhas e telhados, além de reparos em pisos de salas de aula.