A Prefeitura de Jundiaí aproveita o período de férias escolares para intensificar os serviços de manutenção e melhorias nas escolas da rede municipal de ensino. As ações fazem parte do programa Quem Ama Cuida – Minha Escola, desenvolvido em parceria entre a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp) e a Secretaria Municipal de Educação (SME).
Durante o recesso de julho, diversas Emebs estão passando por intervenções de zeladoria e manutenção. Duas que receberam melhorias são a Antonio Loureiro, na Vila Helena, que recebeu troca de pisos, e Adail Lenhaioli na Vila Esperança, que foi reformada no fim do ano passado e agora recebeu intervenções na fachada e calçada. Entre os serviços realizados nas unidades estão a pintura de muros, barrados e quadras esportivas, substituição de calhas e telhados, além de reparos em pisos de salas de aula.
As ações também contemplam intervenções voltadas à acessibilidade e à segurança. São feitas adequações em banheiros acessíveis (PNE), instalação de trocadores, reformas hidráulicas nas cozinhas e revitalização dos parques infantis, com substituição da grama e ajustes nos equipamentos para garantir espaços de lazer mais seguros para as crianças.
Paralelamente, as equipes seguem com serviços de roçada nas áreas externas das unidades, limpeza dos reservatórios de água e obtenção dos laudos do Corpo de Bombeiros, assegurando que as escolas estejam preparadas para o início do segundo semestre letivo.
Para a secretária municipal de Educação, Priscila Costa, aproveitar o período é importante para a execução dos serviços. “O período de férias é o momento ideal para realizarmos essas melhorias e pequenos reparos, sem interferir na rotina pedagógica. Cada intervenção é pensada para que nossos estudantes encontrem, na volta às aulas, ambientes ainda mais seguros, confortáveis, acolhedores e preparados para favorecer o aprendizado. Cuidar da estrutura das nossas escolas também é cuidar das pessoas que fazem parte delas.”
Lançado pela Prefeitura de Jundiaí, o programa Quem Ama Cuida – Minha Escola reúne equipes da Smisp e da SME em um trabalho contínuo de zeladoria, manutenção preventiva e conservação das unidades escolares. A iniciativa busca atender as demandas das escolas de forma ágil, preservando os espaços públicos e promovendo mais qualidade para toda a comunidade escolar.