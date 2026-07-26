Considerando a população na Região Metropolitana de Jundiaí, mais de 700 mil pessoas devem ser impactadas por essa mudança na idade mínima para o recebimento do benefício, caso ela ocorra. Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) consolidados em dezembro de 2025 mostram que, na região, há 107,7 mil pessoas já aposentadas. Quem ainda não se aposentou e nem estará aposentado até uma possível nova reforma deve ser impactado pela mudança.

Em pleno 2026, apenas sete anos após a última Reforma da Previdência, há um debate sobre a necessidade de uma nova reforma. Essa nova reforma é defendida por especialistas de institutos como o Centro de Debate de Políticas Públicas (CDPP) e o Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS) e, entre outras mudanças, pode alterar a idade mínima da aposentadoria até chegar aos 67 anos para ambos os sexos.

Além da idade mínima, pode haver alterações na alíquota de contribuição de Microempreendedores Individuais (MEIs) e pagamento de adicional na aposentadoria para a mulher com filhos, como forma de compensar a idade mais alta, visto que mulheres tendem a ter salários mais baixos que homens e as que têm filhos tendem a ter menos tempo de contribuição. Na RMJ, por exemplo, segundo o Censo 2022, a renda média mensal de homens é de R$ 4.226,32, já a das mulheres é de 3.112,89. Há ainda a proposta de alteração na regra de reajuste do salário mínimo, que hoje tem alta acima da inflação, e o fim das aposentadorias especiais (incluindo a de militares) e de regras diferenciadas entre categorias.

Pressão da idade

No ano 2000, a população da RMJ era de 578.901 pessoas, das quais, 8,75% tinham 60 anos ou mais. No ano de 2010, a população total da RMJ passou a ser de 697.604 pessoas, das quais, 11,01% tinham 60 anos ou mais. Já no ano de 2022, em que o último Censo do IBGE foi produzido, os sete municípios da região de Jundiaí somavam 843.633 habitantes, dos quais, 16,11% tinham 60 anos ou mais. Em 20 anos, a porcentagem de idosos na RMJ quase dobrou. Segundo o IBGE, a taxa de crescimento anual da população da RMJ é de 1,58 %, mas a população com 60 anos ou mais cresce mais rápido.