A Prefeitura de Jundiaí realiza, neste sábado (25), mais uma edição do programa Saúde em Dia, estratégia da Secretaria de Promoção da Saúde voltada à ampliação do acesso às consultas e exames especializados e à redução das filas de espera na rede municipal.

A ação será realizada no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) e disponibilizará 360 atendimentos para pacientes previamente encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Serão ofertadas 260 consultas médicas nas especialidades de Ortopedia, Proctologia e Urologia, além de 60 exames de ultrassonografia do trato urinário e 40 ultrassonografias de próstata/abdômen. Todos os pacientes já foram agendados pelas equipes da rede municipal.

“O ‘Saúde em Dia’ integra uma estratégia permanente para dar mais agilidade ao atendimento especializado e reduzir as filas de espera, especialmente em áreas como Ortopedia, que concentram uma demanda significativa. Além dos mutirões, estamos qualificando o fluxo assistencial para que cada paciente seja acompanhado no serviço mais adequado, garantindo mais eficiência, resolutividade e qualidade no cuidado”, salienta o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.