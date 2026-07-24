A Prefeitura de Jundiaí realiza, neste sábado (25), mais uma edição do programa Saúde em Dia, estratégia da Secretaria de Promoção da Saúde voltada à ampliação do acesso às consultas e exames especializados e à redução das filas de espera na rede municipal.
A ação será realizada no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) e disponibilizará 360 atendimentos para pacientes previamente encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Serão ofertadas 260 consultas médicas nas especialidades de Ortopedia, Proctologia e Urologia, além de 60 exames de ultrassonografia do trato urinário e 40 ultrassonografias de próstata/abdômen. Todos os pacientes já foram agendados pelas equipes da rede municipal.
“O ‘Saúde em Dia’ integra uma estratégia permanente para dar mais agilidade ao atendimento especializado e reduzir as filas de espera, especialmente em áreas como Ortopedia, que concentram uma demanda significativa. Além dos mutirões, estamos qualificando o fluxo assistencial para que cada paciente seja acompanhado no serviço mais adequado, garantindo mais eficiência, resolutividade e qualidade no cuidado”, salienta o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.
Uma das principais estratégias da Prefeitura de Jundiaí para ampliar o acesso e qualificar o atendimento no SUS, o programa Saúde em Dia realiza mutirões mensais com consultas e exames em diversas especialidades, complementando os atendimentos regulares do NIS. Um dos diferenciais é a possibilidade de o paciente realizar consultas e exames no mesmo dia.
Desde o início do ano, a iniciativa também foi reforçada com novos profissionais contratados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro).
Como funciona o atendimento especializado
O acesso às consultas com especialistas ocorre por encaminhamento das UBSs e Clínicas da Família para o Núcleo Integrado de Saúde (NIS) ou para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), conforme a necessidade e os fluxos de regulação.
O paciente permanece em acompanhamento especializado durante o tratamento e, após a estabilização do quadro, retorna à Atenção Primária para continuidade do cuidado.
Nos casos em que há indicação cirúrgica em ortopedia, o paciente é encaminhado ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), onde passa por nova avaliação da equipe especializada para definição da conduta.