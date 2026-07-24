24 de julho de 2026
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REDUÇÃO DA FILA

Saúde em Dia promove 360 atendimentos pré-agendados neste sábado

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
Serão oferecidas 260 consultas com especialistas além de 100 exames de ultrassonografia para pacientes já foram agendados pelas equipes da rede municipal
Serão oferecidas 260 consultas com especialistas além de 100 exames de ultrassonografia para pacientes já foram agendados pelas equipes da rede municipal

A Prefeitura de Jundiaí realiza, neste sábado (25), mais uma edição do programa Saúde em Dia, estratégia da Secretaria de Promoção da Saúde voltada à ampliação do acesso às consultas e exames especializados e à redução das filas de espera na rede municipal.

A ação será realizada no Núcleo Integrado de Saúde (NIS) e disponibilizará 360 atendimentos para pacientes previamente encaminhados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Clínicas da Família. Serão ofertadas 260 consultas médicas nas especialidades de Ortopedia, Proctologia e Urologia, além de 60 exames de ultrassonografia do trato urinário e 40 ultrassonografias de próstata/abdômen. Todos os pacientes já foram agendados pelas equipes da rede municipal.

“O ‘Saúde em Dia’ integra uma estratégia permanente para dar mais agilidade ao atendimento especializado e reduzir as filas de espera, especialmente em áreas como Ortopedia, que concentram uma demanda significativa. Além dos mutirões, estamos qualificando o fluxo assistencial para que cada paciente seja acompanhado no serviço mais adequado, garantindo mais eficiência, resolutividade e qualidade no cuidado”, salienta o secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim.

Uma das principais estratégias da Prefeitura de Jundiaí para ampliar o acesso e qualificar o atendimento no SUS, o programa Saúde em Dia realiza mutirões mensais com consultas e exames em diversas especialidades, complementando os atendimentos regulares do NIS. Um dos diferenciais é a possibilidade de o paciente realizar consultas e exames no mesmo dia.

Desde o início do ano, a iniciativa também foi reforçada com novos profissionais contratados por meio do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas (Cismetro).

Como funciona o atendimento especializado

O acesso às consultas com especialistas ocorre por encaminhamento das UBSs e Clínicas da Família para o Núcleo Integrado de Saúde (NIS) ou para o Ambulatório Médico de Especialidades (AME), conforme a necessidade e os fluxos de regulação.

O paciente permanece em acompanhamento especializado durante o tratamento e, após a estabilização do quadro, retorna à Atenção Primária para continuidade do cuidado.

Nos casos em que há indicação cirúrgica em ortopedia, o paciente é encaminhado ao Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), onde passa por nova avaliação da equipe especializada para definição da conduta.

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