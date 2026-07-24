Mais precisão no tratamento, menos efeitos colaterais, sessões mais rápidas e mais conforto para os pacientes. Esses são os principais benefícios do novo acelerador linear instalado no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), que fortalece a assistência oncológica oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí e para moradores de outros oito municípios da região.
A entrega do equipamento representa mais um importante investimento na saúde pública e amplia a capacidade do Hospital São Vicente de oferecer um tratamento oncológico cada vez mais moderno, seguro e humanizado, aproximando da população uma tecnologia disponível em poucos centros do país.
O equipamento utiliza radioterapia guiada por imagem para direcionar os feixes de radiação com alta precisão ao tumor, preservando os tecidos saudáveis e reduzindo os efeitos colaterais. As sessões são mais rápidas e, em alguns casos, exigem menos aplicações, diminuindo o desgaste físico e emocional dos pacientes. O equipamento também oferece mais conforto durante o tratamento, graças a uma estrutura mais ampla e silenciosa.
“Investir em saúde é investir na vida das pessoas. Com esse novo acelerador linear, garantimos que pacientes da nossa cidade e de toda a região tenham acesso, pelo SUS, a uma das tecnologias mais modernas disponíveis para o tratamento do câncer, sem a necessidade de deslocamento para grandes centros. É um avanço que reforça nosso compromisso com uma saúde pública de qualidade, eficiente e cada vez mais humanizada”, disse o prefeito Gustavo Martinelli.
O secretário municipal de Promoção da Saúde, Flávio Amorim, ressaltou que o investimento fortalece toda a rede de atendimento oncológico. “É uma ampliação da qualidade da assistência prestada pelo SUS com uma tecnologia que oferece mais precisão, segurança e conforto ao paciente. É um avanço importante para a região e demonstra o compromisso permanente com a excelência no cuidado em saúde.”
Para o superintendente do HSV, Fernando Ramos, o momento representa mais do que uma atualização tecnológica. “Estamos falando de um avanço que impacta diretamente a vida das pessoas. A radioterapia é parte essencial do tratamento oncológico e garantir acesso a uma tecnologia de ponta pelo SUS é reafirmar nosso compromisso com a dignidade, a segurança e o cuidado humanizado. Esse investimento fortalece o presente e prepara o Hospital São Vicente para o futuro.”
Antes da substituição do equipamento oncológico, a unidade já era uma das referências regionais, atendendo pacientes de nove municípios: Jundiaí, Várzea Paulista, Louveira, Itupeva, Jarinu, Cabreúva, Campo Limpo Paulista, Itatiba e Morungaba. O serviço recebe, em média, 72 novos pacientes por mês e realiza aproximadamente 1.468 sessões mensais.
Por trás de cada atendimento, uma equipe multidisciplinar formada por 23 profissionais, entre médicos, físicos médicos, enfermeiros, técnicos, recepcionistas, controladores de acesso e equipe administrativa atua de forma integrada para aliar tecnologia de ponta ao cuidado humanizado, proporcionando mais conforto, segurança e melhores resultados durante todo o tratamento.
No último ano, a unidade recebeu importantes melhorias que impactam diretamente a segurança, a precisão dos tratamentos e o conforto do paciente durante as sessões. Entre as adequações realizadas estão reformas hidráulicas e elétricas para garantir total compatibilidade com o novo acelerador linear, além da substituição do chiller (equipamento de refrigeração industrial) e da modernização do sistema de ar-condicionado.
O novo equipamento, modelo Halcyon™, da Varian Medical Systems, do grupo Siemens Healthineers, passou pelas etapas de instalação, calibração e liberação pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (Cnen) e será oficialmente inaugurado nesta sexta-feira (24).