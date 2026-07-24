Mais precisão no tratamento, menos efeitos colaterais, sessões mais rápidas e mais conforto para os pacientes. Esses são os principais benefícios do novo acelerador linear instalado no Hospital de Caridade São Vicente de Paulo (HSV), que fortalece a assistência oncológica oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em Jundiaí e para moradores de outros oito municípios da região.

A entrega do equipamento representa mais um importante investimento na saúde pública e amplia a capacidade do Hospital São Vicente de oferecer um tratamento oncológico cada vez mais moderno, seguro e humanizado, aproximando da população uma tecnologia disponível em poucos centros do país.

O equipamento utiliza radioterapia guiada por imagem para direcionar os feixes de radiação com alta precisão ao tumor, preservando os tecidos saudáveis e reduzindo os efeitos colaterais. As sessões são mais rápidas e, em alguns casos, exigem menos aplicações, diminuindo o desgaste físico e emocional dos pacientes. O equipamento também oferece mais conforto durante o tratamento, graças a uma estrutura mais ampla e silenciosa.