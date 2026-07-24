Os 3 milhões de estudantes das 5 mil escolas da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) voltam às aulas nesta sexta-feira (24) após as férias de julho. O início do segundo semestre é marcado pela preparação e provas de recuperação, pelas provas de seleção para viagem de intercâmbio a países de língua inglesa marcada para 2027 e pela recepção, pela primeira vez, de estudantes estrangeiros intercambistas nas escolas estaduais.

No retorno às aulas, as unidades darão início à preparação e aplicação das provas de recuperação do 1º semestre a estudantes do 4º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Entre 27 e 31 de julho, as escolas devem organizar atividades de reforço e aprofundamento dos conteúdos previstos para o semestre nos componentes do Currículo Paulista de cada ano/série.

As provas estão agendadas para o intervalo entre 3 e 7 de agosto. Podem participar alunos com notas iguais ou menores de cinco no primeiro e segundo bimestres, ou que queiram melhorar a média no boletim. As avaliações de recuperação vão substituir a menor nota entre os dois primeiros bimestres do ano letivo.