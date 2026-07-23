A Prefeitura de Jundiaí publicou nesta quarta-feira (22) o edital de chamamento público para selecionar empresas que desejam oferecer gratuitamente serviços e atividades durante a próxima edição do ‘Prefeitura na Área’ que será realizado no dia 29 de agosto, no Jardim Tarumã.

A iniciativa será realizada na EMEB Deodato Janski, das 9h às 15h, e é coordenada pela Secretaria Municipal da Casa Civil. O objetivo é ampliar a participação da iniciativa privada em uma das principais ações de aproximação entre a Prefeitura e a população.

“O ‘Prefeitura na Área’ é um projeto que aproxima a administração da população e cresce a cada edição graças ao envolvimento de parceiros comprometidos com a cidade. O chamamento é um convite para que empresas contribuam com seus serviços e façam parte dessa rede de cidadania, levando atendimento e acolhimento diretamente aos bairros”, destaca o secretário da Casa Civil, Fábio Nadal.

Quem pode participar?