A Prefeitura de Jundiaí publicou nesta quarta-feira (22) o edital de chamamento público para selecionar empresas que desejam oferecer gratuitamente serviços e atividades durante a próxima edição do ‘Prefeitura na Área’ que será realizado no dia 29 de agosto, no Jardim Tarumã.
A iniciativa será realizada na EMEB Deodato Janski, das 9h às 15h, e é coordenada pela Secretaria Municipal da Casa Civil. O objetivo é ampliar a participação da iniciativa privada em uma das principais ações de aproximação entre a Prefeitura e a população.
“O ‘Prefeitura na Área’ é um projeto que aproxima a administração da população e cresce a cada edição graças ao envolvimento de parceiros comprometidos com a cidade. O chamamento é um convite para que empresas contribuam com seus serviços e façam parte dessa rede de cidadania, levando atendimento e acolhimento diretamente aos bairros”, destaca o secretário da Casa Civil, Fábio Nadal.
Quem pode participar?
Podem participar pessoas jurídicas interessadas em desenvolver atividades como corte de cabelo, manicure, design de sobrancelhas, maquiagem, massagens, oficinas educativas, recreação, atividades culturais, capacitações, orientações nas áreas do Direito, saúde e bem-estar animal, além de consultas e orientações ao consumidor, entre outras ações de interesse público.
Além de colaborar com a comunidade, as empresas apoiadoras poderão divulgar sua participação durante o evento, utilizando sua identidade visual no espaço destinado às atividades e também em materiais institucionais, respeitando as regras previstas no edital.
Entrega das propostas
As propostas deverão ser entregues até as 17h do dia 31 de julho, na Secretaria Municipal da Casa Civil, localizada no 7º andar da Prefeitura de Jundiaí, avenida da Liberdade, acompanhadas da documentação exigida no edital.
O edital completo, com todas as regras de participação, documentação necessária e critérios de seleção, está disponível na Imprensa Oficial do Município. Outras informações também podem ser obtidas junto à Secretaria Municipal da Casa Civil pelo telefone (11) 4589-8443 ou pelo e-mail cerimonialeventos@jundiai.sp.gov.br.
O Prefeitura na Área reúne, em um único local, serviços municipais de diversas áreas, facilitando o acesso da população a atendimentos públicos, orientações e ações de cidadania.