O aumento no preço dos alimentos continua pressionando o orçamento das famílias e também de quem vive da alimentação. Em junho, a cesta básica em São Paulo chegou a R$ 965,47, a mais cara entre as capitais pesquisadas pelo Dieese. Enquanto consumidores mudam hábitos para economizar, empresários absorvem parte dos custos para evitar novos reajustes nas refeições.
Em 2026, a cesta básica acumula alta de 14,13%. Para comprar os produtos básicos de alimentação, um trabalhador que recebe salário mínimo precisou comprometer 64,39% da renda líquida em junho. Na rotina das famílias, a diferença já é sentida no carrinho de compras.
A microempreendedora Rute Alves de Oliveira Machado, empresária do setor de alimentação, afirma que passou a comparar ofertas e buscar alternativas para reduzir os gastos. "Hoje preciso pesquisar em vários mercados e até usar aplicativos de ofertas. Acabo gastando mais tempo e até mais combustível para conseguir economizar", conta.
Ela percebeu que produtos como leite, óleo, carne e açúcar foram os que mais pesaram no orçamento. A alta também afetou o negócio da família. "Precisei diminuir a margem de lucro porque não consegui repassar todo o aumento para os clientes", afirma.
Quem administra restaurantes enfrenta o mesmo desafio. Proprietária de uma marmitaria no Anhangabaú, Vilany Lima Costa tem segurado os preços para não afastar os clientes. Segundo ela, carnes, feijão e óleo foram os produtos que mais aumentaram e alguns insumos tiveram alta superior a 40% nos últimos dois anos. "Tenho procurado segurar os preços para que o cliente não sinta tanto impacto, mas, se esse cenário continuar, um reajuste será inevitável nos próximos dois ou três meses", afirma.
A empresária também percebeu mudança no comportamento dos consumidores. Segundo ela, muitos deixaram de comprar acompanhamentos, como saladas, sobremesas e refrigerantes, e passaram a optar pelas marmitas menores."Hoje a maioria leva apenas a marmita. As opções menores e promocionais são as mais vendidas", relata.
Do outro lado do balcão, quem costuma almoçar fora também precisou rever os hábitos. O assessor de investimentos Bruno Orikava, que almoça em restaurantes de duas a três vezes por semana, diz que pretende reduzir a frequência. Hoje, ele gasta cerca de R$ 40 por refeição.
"Quando a semana é corrida e não consigo preparar comida em casa, o impacto no orçamento é grande. Já troquei restaurante por marmita e quero levar mais refeições preparadas de casa", relata.
Para o economista Messias Mercadante, a alta dos preços é resultado do aumento dos combustíveis, energia, frete, alimentos e mão de obra, que elevam os custos de toda a cadeia produtiva. "Tudo isso faz com que a alimentação fora de casa fique mais cara. Jundiaí tem um custo de vida elevado em relação a outras cidades do interior, e isso também se reflete no preço das refeições", explica.
Levantamento da Abrasel mostra que 36% dos estabelecimentos não reajustaram os preços nos últimos 12 meses, mesmo diante do aumento dos custos. A estratégia tem reduzido a margem de lucro dos empresários para manter os clientes.