O aumento no preço dos alimentos continua pressionando o orçamento das famílias e também de quem vive da alimentação. Em junho, a cesta básica em São Paulo chegou a R$ 965,47, a mais cara entre as capitais pesquisadas pelo Dieese. Enquanto consumidores mudam hábitos para economizar, empresários absorvem parte dos custos para evitar novos reajustes nas refeições.

Em 2026, a cesta básica acumula alta de 14,13%. Para comprar os produtos básicos de alimentação, um trabalhador que recebe salário mínimo precisou comprometer 64,39% da renda líquida em junho. Na rotina das famílias, a diferença já é sentida no carrinho de compras.

A microempreendedora Rute Alves de Oliveira Machado, empresária do setor de alimentação, afirma que passou a comparar ofertas e buscar alternativas para reduzir os gastos. "Hoje preciso pesquisar em vários mercados e até usar aplicativos de ofertas. Acabo gastando mais tempo e até mais combustível para conseguir economizar", conta.