Os participantes terão contato com princípios de posicionamento, comunicação e imagem estratégica, compreendendo como a percepção do mercado influencia diretamente a confiança, a credibilidade e as decisões de compra. A proposta é mostrar que a imagem de uma marca vai além da aparência. Ela envolve comportamento, comunicação, presença, consistência e clareza sobre aquilo que o negócio deseja transmitir ao público.

O Espaço Jundiaí Empreendedora realiza na próxima quarta-feira (29) a especialização “O Poder da Imagem”, no Hub Jundiaí Empreendedora, localizado no piso G3 do Maxi Shopping. A especialização terá três turmas no mesmo dia: 10h, 14h e a terceira às 19h. A atividade será voltada a empresários, empreendedores e profissionais que desejam construir uma presença mais forte no mercado, gerar autoridade e transformar a forma como são percebidos pelos clientes.

Para o mentor em Comunicação Estratégica Peterson Minsoni, a especialização representa uma oportunidade para que o empreendedor compreenda melhor o impacto da própria imagem nos resultados do negócio. “Todo empreendedor comunica algo ao mercado, mesmo quando não percebe. A grande oportunidade está em assumir o controle dessa percepção e transformar a imagem em uma ferramenta estratégica para gerar confiança, autoridade e novas oportunidades”, destaca.

A iniciativa também reforça o papel do Espaço Jundiaí Empreendedora como ambiente de formação, conexão e valorização dos talentos locais. Segundo Bruna Lazarini, secretária adjunta, abrir espaço para especialistas compartilharem conhecimento fortalece o ecossistema empreendedor da cidade. “O Espaço Jundiaí Empreendedora tem esse compromisso de abrir as portas para que empreendedores e profissionais possam compartilhar seus dons, suas experiências e seus conhecimentos. Quando esse aprendizado chega a outros empreendedores, todos crescem juntos e a cidade se fortalece”, afirma.

Inscrições

A participação será mediante inscrição solidária. Previamente, será necessário preencher o formulário on-line (CLICA AQUI). Em seguida, os participantes são convidados a doar 1 litro de leite, que será encaminhado ao Fundo Social de Solidariedade do município. A entrega deverá ser feita no dia do evento.