23 de julho de 2026
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ATENÇÃO CONSUMIDOR

Procon Jundiaí dá dicas para contratação de desentupidoras

Por Da redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
O Procon Jundiaí alerta para a importância de verificar a credibilidade da empresa a ser contratada
O Procon Jundiaí alerta para a importância de verificar a credibilidade da empresa a ser contratada

O inverno colabora para o aumento da procura por serviços de desentupidoras já que as baixas temperaturas favorecem o acúmulo de gordura e resíduos nos encanamentos, provocando entupimentos. E a facilidade de encontrar prestadores de serviços pela internet exige mais cuidado por parte dos consumidores. 

O Procon Jundiaí alerta para a importância de verificar a credibilidade da empresa e exigir algumas garantias antes da contratação. Parte das empresas que anunciam nas redes sociais, sites e jornais é desconhecida dos consumidores e, quando são acionadas, chegam com a promessa de solução rápida, sem quebrar nada no imóvel do cliente.

Diante da urgência do serviço, muitos consumidores recorrem a empresas encontradas na internet. Por isso, a orientação do Procon Jundiaí é para que se verifique a reputação da empresa, exija orçamento detalhado e a informação do valor total do serviço antes de autorizar sua execução. 

Segundo o diretor do Procon Jundiaí, Marcelo Canale, muitas empresas não passam ao cliente um orçamento fechado, informam um valor inicial sem detalhar o preço final, fazem o serviço antes de informar o preço real, cobram por metro de encanamento desentupido e pedem um valor abusivo somente no final do serviço, sem a aprovação do consumidor.

“A cobrança ‘por metro’ em serviços de desentupimento, sem preço final e com o total a pagar definido apenas após a conclusão do serviço, é prática abusiva e viola o dever de informação ao consumidor”, destaca Marcelo.

Neste caso, o Procon Jundiaí dá as seguintes dicas:

  • Nunca aceite serviço sem valor fechado;
  • Nunca assine nada em branco ou sem detalhar o serviço e o preço final;
  • Exija orçamento antes do serviço começar;
  • Grave as conversas feitas via WhatsApp com representantes da empresa sobre orçamento e detalhamento do serviço a ser feito;
  • Chame a polícia se houver tentativa de extorsão por parte da empresa.

Para obter mais informações, basta acessar o site do Procon Jundiaí (CLICA AQUI). O órgão fica na Rua Barão de Jundiaí, 153, no Centro. 

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