O inverno colabora para o aumento da procura por serviços de desentupidoras já que as baixas temperaturas favorecem o acúmulo de gordura e resíduos nos encanamentos, provocando entupimentos. E a facilidade de encontrar prestadores de serviços pela internet exige mais cuidado por parte dos consumidores.

O Procon Jundiaí alerta para a importância de verificar a credibilidade da empresa e exigir algumas garantias antes da contratação. Parte das empresas que anunciam nas redes sociais, sites e jornais é desconhecida dos consumidores e, quando são acionadas, chegam com a promessa de solução rápida, sem quebrar nada no imóvel do cliente.

Diante da urgência do serviço, muitos consumidores recorrem a empresas encontradas na internet. Por isso, a orientação do Procon Jundiaí é para que se verifique a reputação da empresa, exija orçamento detalhado e a informação do valor total do serviço antes de autorizar sua execução.