Final de semana batendo à porta e agenda cultural tem opções para toda a família. A exibição do curta-metragem ‘Encruzilhada’ é uma das atrações para sexta, sábado e domingo, além de xadrez, programação de férias, e festival de inverno. Confira a programação e planeje-se:

Sexta – 24/7

Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’

Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão

Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h

Evento gratuito!

Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro

Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Circuito de Infláveis Gigantes

Local: Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal e Centro Cultural São Paulo

Período: Até 11/8

Entrada gratuita!