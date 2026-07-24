Final de semana batendo à porta e agenda cultural tem opções para toda a família. A exibição do curta-metragem ‘Encruzilhada’ é uma das atrações para sexta, sábado e domingo, além de xadrez, programação de férias, e festival de inverno. Confira a programação e planeje-se:
Sexta – 24/7
Exposição ‘Jundiahy Colonial e Imperial’
Local: Museu Histórico e Cultural de Jundiaí – Solar do Barão
Horário: terça a sexta – 10h às 17h; sábado – 10hh às 14h; domingo – 9h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação disponível até dia 29 de outubro
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Circuito de Infláveis Gigantes
Local: Biblioteca Mário de Andrade, Theatro Municipal e Centro Cultural São Paulo
Período: Até 11/8
Entrada gratuita!
Férias em SP – Homenagem a Maurício de Sousa, Exposição Urbana
Local: Diversas regiões da Capital
Entrada gratuita!
Obs.: paulistinha.prefeitura.sp.gov.br
Artes Circenses – Oficina de Perna de Pau e Equilíbrio, Trupling
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 14h30
Evento gratuito!
Mateus Solano – O Figurante, GT Teatro
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 21h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Exibição do curta-metragem “Encruzilhada”
Local: Ballet Teatro Oficina Jundiaí – Rua Abolição, 200, Vila Torres Neves – Jundiaí/SP
Horário: 20h
Evento gratuito!
Show
Jaloo – Turnê #1 Dez Anos
Local: Sesc Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – Jardim Botânico - Jundiaí/SP
Horário: 20h
Classificação: 14 anos
Evento pago: Ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc
Sábado – 25/07
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 10h
Evento gratuito!
Vem brincar comigo – Suelli Patelli (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japi – Rua Lacerda Franco, 175 – Vila Arens
Horário: 10h30
Evento gratuito!
‘A vaca que botou um ovo’ e o ‘Sapo e o boi’, Cia Contando com Encanto (contação de histórias)
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot – Avenida Dr. Cavalcanti, 396 - Complexo Argos
Horário: 11h
Evento gratuito!
Festival de Inverno de Jundiaí
Local: Praça Governador Pedro de Toledo (Praça da Matriz) – Rua Barão de Jundiaí, 762 - Centro
Horário: 14h – Edu Rocker Trio
16h30 – Shelly Simon
Evento gratuito!
Oiró – O Fantástico Mito de Uma Terra Sem Memória, Cia de Teatro (contação de histórias)
Local: Galeria Olga de Brito - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 16h
Evento gratuito!
Exibição do curta-metragem “Encruzilhada”, com acesso em Libras
Local: Ballet Teatro Oficina Jundiaí – Rua Abolição, 200, Vila Torres Neves – Jundiaí/SP
Horário: 16h
Evento gratuito!
Exibição do curta-metragem “Encruzilhada”, com acesso em Libras e painel com a diretora Letícia Helena e roda de conversa com Letícia Helena, Dara Galvão e Aiuna Pinheiro sobre cultura, espiritualidade brasileira e audiovisual
Local: Ballet Teatro Oficina Jundiaí – Rua Abolição, 200, Vila Torres Neves – Jundiaí/SP
Horário: 18h
Evento gratuito!
Bruna Louise em: ‘Uma deusa, uma loba, uma feiticeira’
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 18h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Espetáculo teatral – Medea depois do sol
Local: Sesc Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – Jardim Botânico - Jundiaí/SP
Horário: 19h
Classificação: 14 anos
Evento pago: Ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc
Bruna Louise em: ‘Uma deusa, uma loba, uma feiticeira’
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 20h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Domingo – 26/7
Oficina de Xadrez
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
O Truque – Um conto de amor e circo, Cia Casulo (contação de histórias)
Local: Fábrica das Infâncias Japy - Rua Lacerda Franco, 175 - Centro
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Exibição do curta-metragem “Encruzilhada”, sessão matinê e bate-papo
Local: Ballet Teatro Oficina Jundiaí – Rua Abolição, 200, Vila Torres Neves – Jundiaí/SP
Horário: 11h
Evento gratuito!
Patrulha Show Aventuras Caninas – Dorival dos Santos Oliveira
Local: Teatro Polytheama – Rua Barão de Jundiaí, 176 - Centro
Horário: 15h
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama
Espetáculo circense – Entre risos, Cia BuBiÔ, FicÔ LÔ!
Local: Sesc Jundiaí – Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.600 – Jardim Botânico - Jundiaí/SP
Horário: 16h
Classificação: Livre
Evento pago: Ingressos disponíveis nas bilheterias do Sesc
Reviver – Alma Dançante Stúdio
Local: Sala Glória Rocha - Centro da Artes - Rua Barão de Jundiaí, 1.093 - Centro
Horário: 19h30
Evento pago – ingressos disponíveis nas bilheterias físicas e totens do Centro das Artes, Teatro Polytheama