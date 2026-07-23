A programação conta com novos artistas, reunindo diferentes estilos musicais ao longo dos dois dias. A proposta é oferecer uma experiência completa para toda a família, com boa música, gastronomia e um espaço de convivência no coração da cidade.

Neste sábado (25) e domingo (26), o Festival de Inverno retorna à Praça da Matriz, no Centro de Jundiaí, com uma nova programação musical e uma praça gastronômica repleta de opções para quem quer aproveitar os dias mais frios em um ambiente acolhedor e gratuito.

A relação musical deste fim de semana tem Edu Rocker Trio, Shelly Simon e Aranhas Amplificadas no sábado (25). Já no domingo (26), sobem ao palco Johnny Faria Trio, Leandro Saito e Juliana Kosso, em apresentações que passeiam pelo rock, blues, MPB e grandes clássicos da música nacional e internacional.

A gastronomia é outro convite para quem visitar o festival. Os empreendedores do ‘Jundiaí Gastronomia de Rua’ prepararam um cardápio pensado para combinar com o inverno, com opções que vão de caldos e fondue de queijo à polenta cremosa com ragu, pizzas, hambúrgueres artesanais, lanches, espetinhos, porções, churros e o tradicional choconhaque.

Para completar a experiência, o Polo Cervejeiro de Jundiaí apoia e marca presença com cervejas artesanais produzidas na cidade, oferecendo diferentes estilos para harmonizar com a programação gastronômica e musical.